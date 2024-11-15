Продолжается народное голосование за финалистов Премии #МЫВМЕСТЕ

Считанные дни остаются до завершения народного голосования за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024!

17 октября объявлены финалисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024, а также дан старт народному голосованию, который проходит до 21 ноября. Каждый россиянин может проголосовать за одного номинанта в каждой номинации каждой категории.

В этом году лучших в национальном треке Премии выбирали среди НКО и учреждений, компаний и индивидуальных предпринимателей, субъектов, муниципалитетов и моногородов России. Команды представили проекты в 10 номинациях. Также в финал прошли шесть претендентов на победу в спецноминации «Поступок года».

«Премия #МЫВМЕСТЕ традиционно вызывает широкий интерес аудитории: в этом году подано свыше 45 000 заявок на конкурс, это рекордный показатель за всё время существования премии. Это объяснимо, ведь даже официальная статистика говорит, что в нашей стране 28% россиян считают себя добровольцами. Премия консолидирует самых активных и мотивированных из них. Прохождение в финал – уже победа, ведь каждый финалист получит возможность пройти годовую образовательную программу в 2025 году и войти в сообщество лучших проектов Премии всех сезонов, а также поддержку на федеральном уровне. Сегодня мы дали старт народному голосованию, которое вместе с оценкой жюри определит победителей Премии. Так что каждый житель России может отдать свой голос за лучший, по его мнению, социальный проект», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Ассоциации Добро.рф Артем Метелев», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, Председатель Ассоциации Добро.рф Артем Метелев.

За три сезона в народном голосовании приняли участие более 300 тысяч человек. Голосование пройдет в мини-приложении ВКонтакте. Проголосовать могут все пользователи соцсети с подтвержденным аккаунтом или зарегистрированные не менее года. Участники голосования могут помочь понравившемуся проекту или поступку стать победителем Премии, рассказав о них в своих аккаунтах в социальных сетях.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам народного голосования, получат дополнительные баллы, которые суммируются с оценкой жюри. Итоги народного голосования играют важную роль при определении победителей Премии.

Кроме того, на основании оценок экспертов определена ТОП-1000 заявок Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2024. Каждый участник получит сертификат на поездку от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Тех, кто наберет наибольшее количество голосов по итогам оценки жюри и народного голосования, наградят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре в Москве.

Результаты голосования покажут, какие проекты и социальные программы сейчас актуальны и на какие есть запрос в обществе. У каждого жителя России есть возможность помочь реализоваться новым социальным инициативам, проголосовав за одну из них. Благодаря голосованию о лучших проектах и программах узнают во всех регионах нашей страны. Просто проголосовав, каждый из нас может помочь изменить жизнь многих людей к лучшему.

Справочно

Ассоциация волонтерских центров-ДОБРО.РФ

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