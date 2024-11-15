За два с половиной месяца горожане принесли 71 кг батареек

Подошла к концу акция по сбору использованных батареек, которую газета объявила в сентябре в рамках реализации нашего социально значимого проекта «Планета чище – будущее краше» и в поддержку Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии. На сегодняшний день в нашем импровизированном пункте сбора накопился 71 килограмм отработанных элементов питания.

Использованные батарейки приносили наши подписчики, приходя за очередным номером газеты, жители микрорайона, организованные группы детей. В сентябре, например, весомый вклад в сохранение окружающей среды от загрязнения внесли педагоги и воспитанники детского сада «Ладушки». А в октябре редакционный пункт сбора использованных батареек пополнился благодаря юннатам, активистам «Движения первых» из 6 В класса школы № 2.

Собранные в редакции батарейки мы, по достигнутой ранее договоренности, передадим в Шумерлинское лесничество. Наше лесничество, как и все другие в республике, с июня этого года принимает такого рода отходы. По информации Минприроды Чувашии, все собранные в подведомственных учреждениях батарейки отправляются на утилизацию в Ярославль, в ООО «Национальная экологическая компания» (НЭК), с которой НИИ экологии Чувашии заключил договор о сотрудничестве.

Редакция благодарит всех участников акции, неравнодушных к состоянию окружающей среды.

Н. Игнатьева.



Что происходит с батарейками после сдачи в переработку в НЭК?

После отсева мусора батарейки по конвейеру попадают на вибросито. Здесь отсеиваются батарейки-«таблетки», другие виды нецилиндрических батареек. Оставшиеся цилиндрические батарейки (именно на такие рассчитана сортировочная линия) попадают в бункер-накопитель. Оттуда они дальше отправляются на сортировку по составу – а определяет его уникальная рентгеновская установка. При этом нераспознанные батарейки отдельно сепарируются, а установка дообучается нейросетью.

Батарейки сортируются на 6 типов. 98 % поступающих батареек – марганцево-цинковые (солевые и щелочные). Встречаются батарейки литий-тионилхлоридные, никель-металлогидридные, никель-кадмиевые. Более редкие типы батареек копятся, пока не соберётся пригодная для переработки партия, а потом отправляются на ту же линию переработки, но отдельно от своих марганцево-цинковых собратьев. Срок накопления может достигать полугода.

Первый этап – дробилка. Затем барабанный грохот, который отделяет тяжёлую фракцию (металл) от лёгкой (плёнки и резинки) и от порошка. Аэросепаратор выдувает лёгкую фракцию, оставляя смесь чёрных и цветных металлов. Они друг от друга отделяются магнитом.

Самое интересное происходит с порошком. В его составе – оксиды цинка, оксиды марганца и графит. Порошок отправляется на пирометаллургию. При температуре 1100 градусов цинк переходит в газообразное состояние, графит при этом выступает в роли катализатора. На следующем производственном этапе он охлаждается, вступает в реакцию с кислородом и оседает на специальных фильтрах. Получается оксид цинка – белый порошок, напоминающий крахмал. Это готовый продукт, который можно использовать для оцинковки, для добавления в цинковые белила и в других отраслях, где он нужен. Оставшийся тетраоксид марганца измельчается до состояния порошка. Это тоже готовая продукция – пигмент, который добавляется в кирпичи, порошковые краски и т.д.

Черные и цветные металлы направляются на крупнейшие сталелитейные предприятия.

По информации vc.ru.