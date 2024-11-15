Глава Чувашии объявил о проведении прямой линии

Мероприятие запланировано на 28 ноября в 18:00.

Жители республики могут направлять свои вопросы через портал «Госуслуги» или оставлять в комментариях под сообщениями в телеграм-канале Олега Николаева. Обратиться к Главе Чувашии можно и в день мероприятия через чат трансляции либо дозвонившись по номеру телефона 8 (8352) 56-51-00.

Трансляция прямой линии пройдет в телеграм-канале Олега Николаева, в сообществе «Чувашская Республика» в сети «ВКонтакте», на Национальном телевидении Чувашии, в эфире Национального радио Чувашии и «Тӑван радио». Текстовая версия будет доступна на платформах информагентства «Чувашинформ» и газеты «Хыпар».