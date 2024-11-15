В Верхней Кумашке освятили новый храм

9 ноября в Верхней Кумашке Шумерлинского муниципального округа состоялось освящение

нового храма в честь преподобного Макария Желтоводского.

Чин освящения и первую Божественную литургию в новоосвящённом храме по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия совершил благочинный VI округа, настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Шумерли протоиерей Владимир Ильин в сослужении настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы c. Ходары протоиерея Алексия Чумерина и иерея Алексея Михайлова. Богослужебные песнопения исполнил малый состав хора храма преподобного Серафима Саровского.

На богослужение прибыли благодетели храма, уроженцы села, жители окрестных деревень, Шумерли, Чебоксар и Яльчикского округа.

По окончании литургии протоиерей Владимир обратился с приветственным словом к участникам богослужения, поблагодарил благодетелей за подготовку храма к освящению и поздравил всех со знаменательным событием: «Дорогие отцы, братья и сёстры! Сегодня в жизни Кумашки произошло замечательное и значимое событие, не только для Верхней и Нижней Кумашки, но и для Шумерлинского района и близлежащей округи. В течение многих лет люди переживали, старались, хотели, чтобы в Кумашке был святой храм. И вот чаяниям и мечтам людей пришло время исполниться. Сегодня по милости Божией, по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия мы совершили освящение сего святого храма. Храм освящается для того чтобы люди ходили в него, в нём молились, собирались на общественную молитву, чтобы причащались Святых Христовых Таин. Чтобы слышали слово Божие, чтобы здесь друг друга поддерживая, общаясь, соборно молясь, просили Господа, Божию Матерь о том, чтобы на нашей земле, в наших семьях был мир, чтобы мы друг друга понимали, сочувствовали, поддерживали друг друга, были вместе и в радостях, и в горестях. Для общественной молитвы, для Евхаристии в первую очередь, и созидаются храмы Христовы. Очень важно, чтобы люди ходили в храм, чтобы здесь напитывались благодатью Божией и тем самым чтобы труды строителей, устроителей, кто постарался сделать этот храм, напрасно не пропали». Также священнослужитель передал присутствовавшим поздравление правящего архиерея митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия с освящением храма и вручил церковные награды.

Староста приходского совета, председатель Центрального совета чувашских старейшин Николай Адёр вручил благодарственные письма и выпущенную накануне книгу «Спасая деревни, сохраним страну…» активным участникам строительства храма.

О строительстве храма

Идея возведения церкви в деревне Верхняя Кумашка зародилась 25 лет назад на собрании уроженцев деревни в Чебоксарах, в офисе фирмы «Мария». Идея была одобрена на общем собрании жителей деревни. В 2000 году был разработан проект, однако его не удалось реализовать и, честно говоря, инициатива могла погаснуть надолго.

Почти 20 лет спустя зажглась новая искра надежды на строительство церкви. Родственники монаха Макария из деревни Большая Ерыкла Яльчикского района, похороненного на местном кладбище много лет назад, посетили его могилу и монашьи землянки в лесу 22 июня 2019 года и выразили желание построить часовню в нашей деревне. Эту идею мы приняли с радостью и получили от них первое пожертвование.

С 1910 по 1939 годы в селе Нижняя Кумашка действовала церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Здание, перестроенное под школу, в 2014 году было разобрано инициативой жителей из-за его обветшалости. Идеи о строительстве нового храма в селе периодически возникали, однако конкретных действий не предпринималось.

Храм преподобного Макария Желтоводского построен на основе реконструкции моего закрытого магазина на деньги от пожертвований. Церковь располагается на улице Кирова, 54, в бывшей усадьбе зажиточного сельчанина Герасима Волкова, промышлявшего в прошлом веке лесом. Их опустевший дом я приобрёл в 2008 году, капитально отремонтировал.

В июле 2019 года, по приезде родственников монаха Макария для участия в православном субботнике по обустройству лесных троп к землянкам, мы символично вручили им ключи от зданий. Получив архипастырское благословение владыки Варнавы, мы разобрали восточную стену бывшего магазина, на два метра продлили фундамент, возвели стены алтаря, переделали оконные и дверные проёмы, крыльцо. Бывший жилой дом купца Волкова теперь является гостевым домом для паломников. От газового котла гостиницы обогревается также расположенное по соседству здание церкви. 27 декабря 2021 года оба дома вместе с земельными участками были переданы безвозмездно религиозной организации при храме Серафима Саровского города Шумерли.

В 2023 году я приобрёл ещё один жилой дом, расположенный через дорогу. Мы планируем передать этот дом бесплатно семье, согласной выполнять различные работы в церковном хозяйстве. Также возможно проживание здесь семьи священника.

В целом реконструкция храма заняла 5 лет. В ближайшие годы планируем провести реконструкцию крыши деревенского храма в стиле церковной архитектуры, территорию благоустроить. В моих планах также строительство здесь и колокольни, разведение лотосов в озере… Лишь бы потянулись в деревню паломники, туристы, переселенцы с семьями…

Н. Адёр, староста церковного совета, предприниматель.







