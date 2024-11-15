Всем любителям географии!

Дворец детского и молодежного творчества Шумерли приглашает всех желающих

на Географический диктант — 2024.

Ежегодное образовательное мероприятие, организуемое Русским географическим обществом, состоится 16 ноября.

Площадка диктанта начнет работать в 11.00. Сначала вас зарегистрируют, выдадут бланки и проинструктируют по их заполнению. Сам диктант начнется в 12:15 и завершится в 13:00.

Всем обещают сертификат участника от Русского географического общества.