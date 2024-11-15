Более 60 школ Чувашии вошли в список объектов капремонта на 2025—2027 годы

Перечень передан в Минпросвещения страны «Единой Россией». Всего в списке на три года более 4 тысяч школ, детских садов и техникумов из всех регионов, за каждым объектом закрепят куратора.

В Чувашии в список помимо школ вошли химико-механический техникум и детсад № 13 в Новочебоксарске, детские сады № 19 в Шумерле и «Василек» в Козловском округе.

Партия возьмет на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев на всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Он напомнил о поручении президента о расширении данной программы на детсады и учреждения СПО.

«В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада», – сообщил Владимир Якушев.

Отметим, программа капремонта школ была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, сформированные в регионах.

Отметим, вопросы образования актуальны для жителей Чувашии и входят в ТОП-5 тем, которые поднимают в соцсетях и через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» интернет-пользователи. По данным ЦУР региона, только за сентябрь—октябрь зафиксировано и обработано более 1,2 тысяч сообщений на эту тему.

Источник: cheb.mk.ru