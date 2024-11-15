Беречь природы дар бесценный

Экология — одна из наиважнейших наук современности. Она изучает взаимоотношения растительных и животных организмов между собой и с окружающей средой, живой природой

и неживой. От этого взаимодействия зависит наше чистое, экологически безопасное будущее.

Какое место в этом взаимодействии занимает человек и результаты его деятельности?

Об экологической культуре, результатах «мусорной» реформы, озеленении сельских территорий и о других актуальных темах мы побеседовали с экологом муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения» Шумерлинского муниципального округа

Надеждой Долговой.

— Надежда Ивановна, в чем состоит работа эколога муниципалитета?

— В обеспечении возможности получения гражданами полной и достоверной информации об экологической обстановке в округе; в разработке и реализации муниципальных программ в области охраны окружающей среды; в доведении до населения информации об обращении с отходами; в организации экологических субботников и акций; в организационной работе по озеленению населенных пунктов и контроле их состояния; в оказании муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос зеленых насаждений; в проведении мониторинга сельских территорий на наличие несанкционированных свалок; в ведении реестра контейнерных площадок… Это далеко не полный перечень должностных обязанностей эколога в администрации.

— Впечатляет! В чём экологическая особенность Шумерлинского округа?

— Шумерлинский округ — один из самых экологически чистых муниципалитетов в республике, здесь нет ни заводов, ни фабрик, ни каких-либо крупных производств. Экологическая обстановка территории определяется исключительно характером воздействия транспорта, сельскохозяйственного производства и коммунального хозяйства.

— Каким основным документом Вы руководствуетесь в своей работе? Какими финансовыми ресурсами обеспечены?

— Основной нормативный документ в работе эколога — муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности», определяющая основной перечень мероприятий и их финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней.

В этом году, например, только на уборку несанкционированных свалок и на спил деревьев направлено более 1,5 млн руб.

— Какие экологические акции проводятся в округе?

— Сельские жители активно принимают участие во всероссийских и республиканских акциях «Сохраним лес», «Зеленая весна», «Сад памяти», «Чистое село» и др.

Ежегодно на селе проводятся десятки экологических субботников. Пик приходится на весну и осень. Весной, помимо уборки сельских территорий после зимы, активно благоустраиваются скверы, газоны и цветники, высаживаются зеленые насаждения. Так, в 2023—2024 годах на территории района высажено более 2500 деревьев и кустарников, в том числе в рамках помощи лесничеству.

Кроме того, в административных зданиях каждого территориального отдела оборудованы места для сбора ртутьсодержащих отходов (ламп, градусников и пр.) и отработанных батареек. Следует отметить, что сельчане активно откликаются на подобные акции. Так, в прошлом году на демеркуризацию было собрано 100 кг ртутьсодержащих ламп и 50 кг отработанных батареек. И лампы, и батарейки сданы представителю федерального оператора за счет средств муниципального бюджета. Думаю, что по итогам этого года результат будет не хуже.

— Много ли на территории округа водных объектов? Возле воды проводятся какие-либо экологические акции?

— В Шумерлинском округе 8 рек, 56 прудов и 5 действующих родников. Реки относятся к водным ресурсам федерального значения, пруды и родники – муниципального.

Мероприятия по очистке прудов и берегов рек в нашем муниципалитете проводятся достаточно активно.Так, за последний год от мусора и мелкого кустарника очищена береговая линия общей протяженностью 25 км, что улучшило эпидемиологическую обстановку в округе. Пруды чистятся в основном по программе инициативного бюджетирования. Расчистить же, например, русло реки возможно только с разрешения Минприроды Чувашии, процедура эта дорогостоящая и трудоемкая.

Все 5 действующих на территории округа родников паспортизированы. Этой весной один из облагороженных родников — источник трех святых: Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона и Никиты Готфского — стал победителем республиканского конкурса «Лучшие благоустроенные родники в муниципальных округах Чувашии».

— Расскажите о механизме спила аварийных деревьев.

— Механизм спила аварийных деревьев на муниципальной земле определяется нормативно-правовыми актами, подготовка которых в компетенции эколога администрации. Чтобы срубить дерево, необходимо взять разрешительный ордер. Это требование не распространяется на деревья на земле, находящейся в чьей-либо собственности. Только в этом году на санитарную вырубку из местного бюджета выделено более полумиллиона рублей.

Обращения за разрешением на спил старых и непригодных к жизни деревьев поступают к нам как от начальников территориальных отделов округа, так и от самих жителей. Чтобы компенсировать озеленение населенных пунктов, взамен срубленных деревьев высаживаются новые зеленые насаждения.

— Оправдала ли себя на селе «мусорная» реформа?

— Безусловно. Благодаря финансовой помощи республики и в рамках инициативного бюджетирования на сегодня все населенные пункты оснащены контейнерными площадками. Этой осенью дополнительно в Юманайском, Торханском, Туванском, Ходарском, Большеалгашинском и Краснооктябрьском сельских поселениях для крупногабаритных отходов установлены бункеры объемом 8 куб. м (покупку на сумму 450 тыс. руб. субсидировала республика). В планах — обустройство площадок, средства из местного бюджета выделены.

По большому счету мусорная проблема решена. Население приучилось складировать твердые коммунальные отходы в контейнеры, хотя стихийные свалки мусора, особенно в оврагах и в лесной зоне, еще имеют место быть. Другой вопрос – исполняет ли региональный оператор взятые на себя договорные обязательства? Регулярно ли вывозит мусор? Увы, не всегда. Вместо положенного ежедневного вывоза машина приезжает в лучшем случае два раза в неделю. Прошлой зимой были случаи, когда машина перевозчика не доезжала до населенных пунктов по две-три недели.

— Каким образом муниципальные власти борются со стихийными свалками?

— Этот вопрос мы регулярно мониторим – совместно с начальниками территориальных отделов выезжаем на прилегающие к сельским поселениям территории. После заключения договора с подрядной организацией свалки утилизируются. На эти цели из местного бюджета выделяются значительные средства.

— Нарушителям грозит какое-либо наказание?

— За несанкционированную свалку несут ответственность физические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и предприятия. В каждом случае размер штрафа определен Кодексом об административных правонарушениях.

— Как скоро, на Ваш взгляд, в муниципалитетах республики будет дано официальное добро на раздельный сбор отходов?

— К раздельному сбору отходов в целом мы уже готовы. Информационная политика в этом направлении ведется давно, да и двухцветные контейнеры в свое время были закуплены с этой целью. На республиканском уровне для повсеместного введения системы раздельного сбора отходов требуется время. Думаю, что официальное добро будет дано тогда, когда региональный оператор будет к этому готов.

— Экологическую культуру, как известно, необходимо воспитывать с детства. Насколько активны школы в этом направлении?

— Абсолютно согласна, что экологическим воспитанием важно заниматься с самого юного возраста. В школах регулярно проводятся экологические уроки, диктанты, олимпиады. В Ходарской школе активно работает школьное лесничество. Наши школьники успешно принимают участие в республиканских акциях и конкурсах. Достаточно назвать региональный этап всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята» и «Эколята». Ученица Егоркинской школы Карина Пакулаева стала победителем республиканского конкурса научно-исследовательских работ и ландшафтно-архитектурных проектов благоустройства родников «Чувашия — край тысяч родников».

Тесное сотрудничество с образовательными учреждениями — одно из ключевых направлений работы эколога. Совсем недавно совместно со специалистами «Чувашэнерго» мы выезжали по сельским школам и беседовали с детьми об опасности ртутных отходов, о необходимости их правильной утилизации, о целесообразности раздельного сбора отходов, о бережном отношении к природным богатствам в целом.

— Что Вы как эколог можете пожелать шумерлинцам?

— Профессия эколога связана с защитой и сохранением самого дорогого, что у нас есть, – природы, её неповторимых богатств и красоты. Призываю всех бережно относиться к природе: не оставлять после себя мусор, не устраивать стихийных свалок, беречь леса и водоемы. Важно участвовать в акциях и субботниках, не забывать о высадке деревьев и других зеленых насаждений. Главное — оставаться человеком. По большому счету, бережное отношение к природе – признак хорошего тона и достойного воспитания.

О. Дмитриева.