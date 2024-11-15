«АСАМ» – площадка для детского творчества

На этой неделе в Чувашии стартовал финальный этап II республиканского фестиваля школьных театров «АСАМ». Вчера на сцене ДК «Восход» прошел кустовой просмотр постановок финалистов, определившихся после муниципального этапа фестиваля. На суд профессионального жюри были представлены постановки школьных театральных коллективов из Шумерли, Алатыря, Шумерлинского, Алатырского и Порецкого муниципальных округов. Ходарская гимназия представила музыкальную постановку «Летучий корабль» (режиссер-постановщик — М.А. Шварц), учащиеся гимназии № 8 — поэтический спектакль «Я шагаю по Москве…» (режиссер-постановщик – Т.Р. Фленова).

Всего жюри предстоит объехать 6 кустовых зон фестиваля. Итоги будут подведены 2 декабря. Держим кулачки за шумерлинцев!

О. Дмитриева.

Алла Салаева, депутат Государственной Думы Российской Федерации, куратор фестиваля:

— Ребята получают навыки, которые обязательно пригодятся им в жизни — умение держаться на сцене, презентовать себя миру, ораторское искусство, знакомятся с лучшими литературными произведениями.