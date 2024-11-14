Школьникам Чувашии рассказали о том, как становятся героями

Встреча в рамках трека Знание.Герои прошла на открытии Янгличской средней общеобразовательной школы имени Героя РФ Н.Ф. Гаврилова в Канашском муниципальном округе.

В качестве лектора Российского общества «Знание» перед учащимися и педагогическим коллективом выступил министр образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров. На встрече также присутствовал советский и российский авиатор, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации, уроженец села Янгличи, именем которого названа школа, Николай Гаврилов.

«Деятельность Общества «Знания» поддерживает Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И мы высоко ценим, что просветительская организация реализует уникальный проект Знание.Герои, благодаря которому молодежь узнает о реальных людях, защищающих свою страну, об их жизни и подвигах. Считаю, что важно из первых уст услышать эти истории, чтобы составить портрет настоящего героя», — подчеркнул Дмитрий Захаров.

Он рассказал историю знакомства с Николаем Гавриловым. В период работы Дмитрия Захарова в управлении образования администрации города Чебоксары, авиатор помог за несколько недель найти и установить вертолет во дворе одной из городских школ. Летательный аппарат стал излюбленным местом для игр школьников — дети сидят за штурвалом, пробуют себя в роли десантника.

«Отмечу, что у нас тесные взаимоотношения и с летными училищами, и с вертолетным училищем в Сызрани. Особенно в последние годы наши воспитанники Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, Чебоксарской школы № 22, Янгличской школы Канашского муниципального округа постоянно ездят и встречаются с наставниками из военных училищ и успешно туда поступают», — поделился Дмитрий Захаров.

Николай Гаврилов отметил, что свою Родину нужно защищать.

«У нас для счастливой жизни есть все, у нас богатая страна и созданы все условия для реализации молодежи. Сегодня классы оборудованы интерактивными досками, компьютерами, в них тепло, уютно и светло. А в спортзале можно заниматься укреплением здоровья. Прежде всего — здоровье, знания, а патриотизм — цементирующая сила», — подчеркнул Николай Гаврилов.

Знание.Герои — это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.