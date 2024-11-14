Чувашскую Республику в финале Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» представят три участника

В финал ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе три жителя Чувашской Республики. Финалистам предстоит защитить свои проекты в дистанционном формате при участии экспертов конкурса. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Участниками ХХI конкурса «Моя страна – моя Россия» стали 55 321 человек из всех регионов России, а также 9 иностранных государств. В 2024 году конкурс проходил в 13 номинациях, охватывающих практически все сферы социально-экономического развития российских территорий. Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

С 2019 года конкурс «Моя страна – моя Россия» входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Ежегодно к конкурсу «Моя страна – моя Россия» присоединяются новые участники, деятельные, инициативные молодые люди, в том числе из малых городов и сел, со своими креативными идеями и желанием сделать свою малую родину, нашу страну еще лучше. Определены имена финалистов XXI сезона – это 300 авторов лучших проектов из 74 регионов страны. Это и есть те молодые люди, которые не боятся мечтать и реализовывать свои идеи. Я искренне желаю им не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы и продолжать творить, превращая свои самые смелые инициативы в реальность!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи экспертов из всех регионов страны. Экспертизе в проекте уделяется особое внимание – претенденты на участие в оценивании работ проходят тщательный отбор и образовательный модуль. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.

От Чувашской Республики в финал XXI сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошли три участника:

Евгений Башкиров, ученик МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени В.И. Чапаева» города Чебоксары Чувашской Республики, с проектом «Православный диктант»

Екатерина Александровна, МАОУ «Гимназия №5» муниципального образования города Чебоксары, с проектом «Я шагаю знакомой дорогой»

Вероника Усанова, ученица МБОУ «Лащ-Таябинская СОШ им. В.В.Андреева», с проектом «Волонтерское движение в деле сохранения чистоты зеленого мира».

Руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков рассказал: «В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике. Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап – один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей будут озвучены на трёхдневном просветительском интенсиве в Центре знания «Машук» – главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии и торжественного награждения».

Авторы отобранных проектов будут защищать свои работы в дистанционном формате 23–24 ноября и 30 ноября – 1 декабря. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» запланированы в рамках просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.







