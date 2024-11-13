На «Дне поставщика» презентовали цифровую платформу «Чувашия БлагоДарит»

Об этом сообщил вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов в своем Телеграм-канале.

«Новый ресурс работает по принципу интернет-витрины. На платформе есть возможность ознакомиться с чувашскими брендами, можно будет узнать, где купить продукты питания, одежду, товары для дома от местных производителей – будут ссылки на сайт производителя либо на его страничку на маркетплейсах», — пояснил Дмитрий Краснов.

Платформа «Чувашия БлагоДарит» создана по поручению Главы республики Олега Николаева. Задача – собрать на единой цифровой площадке максимальное количество местных брендов, чтобы покупатели и продавцы видели и знали друг друга. Зачастую потребители приобретают товары, произведенные в других регионах, не только потому, что привыкли к ним, но также потому, что покупатель просто не знает, что аналогичную продукцию производят в Чувашии.

Для удобства посетителей все товары распределены по соответствующим категориям – есть поисковик по ключевым словам.

Сейчас на платформе «Чувашия БлагоДарит» представлена домашняя одежда бренда Almando Melado, мебель «Stuler» и продукция Вурнарского мясокомбината.

«Уверен, портал будет заполняться быстро. Разместить свою продукцию на сайте несложно – предприниматели могут это сделать онлайн, имея авторизацию на Госуслугах. Также до конца года переведем сайт на чувашский язык. Это важно с точки зрения продвижения нашей национальной культуры, а кому-то будет проще изучать ассортимент именно на родном языке», — рассказал вице-премьер Дмитрий Краснов.

Чтобы разместить на платформе «Чувашия БлагоДарит» свой каталог товаров, нужно зайти в раздел «Для бизнеса», авторизоваться в личном кабинете Инвестиционного портала Чувашской Республики через ЕСИА как юрлицо и создать каталог товаров в реестре поставщиков.

Также стоит добавить, что на платформе «Чувашия БлагоДарит» есть ссылки на ресурсы с подробной информацией о мерах государственной поддержки, которыми может воспользоваться бизнес на территории республики.

Напомним, что ранее в стиле бренда «Чувашия БлагоДарит» заработала витрина «Сделано в Чувашии» на маркетплейсе Ozon.

Минэкономразвития Чувашии.