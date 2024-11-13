Итоги реализации ВФСК «ГТО» по итогам 3 квартала 2024 года

Готовы поделиться с вами результатами города Шумерля в реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за 3 квартал 2024 года.

Благодаря активному участию горожан, спорт становится неотъемлемой частью их жизни и укрепляет здоровье нации.

На 1 октября 2024 года в Шумерле зарегистрировано 8722 человека. Это 34,74% от общей численности населения в возрасте от 6 лет, что позволило нам занять 6-е место среди муниципалитетов республики!

Только за последний квартал в программе зарегистрировались 183 новых участника, благодаря чему мы поднялись на 5-е место в республике.

С начала программы 5130 жителей сдали нормы ГТО, что составляет 58,82% от зарегистрированных в ЭБД. Это 16-е место среди муниципалитетов.

В 3 квартале 795 человек приняли участие, что составило 9,11% от зарегистрированных, благодаря чему мы поднялись на 11-е место.

В социальных сетях и на официальных сайтах было опубликовано 108 материалов по вопросам ГТО, что позволило городу занять 6-е место в республике по этому показателю.

Шумерля занимает 18-е место по реализации комплекса ГТО среди муниципалитетов республики. Мы улучшили свои позиции на 1 место с 1 квартала и на 3 места со 2 квартала. Среди городов республики мы удерживаем лидирующую позицию!

Продолжаем работать над вовлечением новых участников и укреплением наших спортивных позиций!