Жителей Чувашии призывают голосовать за инициативные проекты на «Госуслугах»

Для того, чтобы система реализации программы инициативного бюджетирования в Чувашии оставалась демократичной, честной и стала еще более прозрачной, региональный Минсельхоз решил обновить порядок участия в проекте.

Заявки на конкурс с 1 ноября принимаются через информационную систему «Чувашия онлайн». Также от жителей, изъявивших желание сделать жизнь в родном селе, городе или деревне в 2025 году более комфортной, требуется еще большая активность. Им предстоит не только софинансировать свои инициативы, а еще активно голосовать за них на платформе Госуслуг. За организованное участие в опросе будут присваиваться дополнительные баллы.

«Претендовать на получение субсидий из республиканского бюджета смогут инициативы, получившие наивысшую оценку в ходе голосования», — напомнили, к примеру, в госпаблике администрации Ядринского округа. Отметим, что в 2025 году на территории округа жители вскладчину с властями готовы воплотить 191 проект.

С призывами активнее поддерживать инициативы к жителям округов обращаются местные власти. Так, к примеру, в госпаблике администрации Козловского округа сообщили, что на конкурсный отбор в Минсельхоз Чувашии собираются направить 33 проекта. В госпаблике администрации Цивильского округа тоже подчеркнули, что важен голос каждого жителя, ведь от их активности зависит, будут ли реализованы все 125 заявленных на 2025 год проектов.

Отметим, что в нескольких округах Чувашии голосование на портале Госуслуг по отбору инициативных проектов для направления в Минсельхоз Чувашии уже завершилось, там ждут обработки мнений граждан, а в некоторых опрос продлится вплоть до 16 ноября.

Напомним, что в Минсельхозе Чувашии объяснили введение дополнительных критериев оценки желанием эффективно расходовать бюджетные деньги, а также стремлением повысить число качественных проектов к исполнению.

Добавим также, что программа инициативного бюджетирования пользуется популярностью среди населения Чувашии, несмотря на то, что минимум 5% расходов от стоимости проекта люди берут на себя. За 8 лет объемы реализации инициатив выросли почти в 15 раз: в 2017 году удалось воплотить в жизнь порядка 100 идей неравнодушных жителей, в 2024 году – почти 1,5 тысячи. Программа предоставляет возможность осуществить за короткий срок практически любую задумку инициативной группы, направленную на развитие сельских территорий и повышение качества жизни: ремонт дороги или клуба, строительство детской площадки, ремонт системы водоснабжения или очистку пруда от мусора или ила.

Чувашинформ.рф.