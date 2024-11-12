Чебоксары и Красноармейский округ – в лидерах конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Итоги конкурса муниципалитетов на лучшие практики по благоустройству, ЖКХ, цифровизации хозяйства, обратной связи с жителями и финансам озвучил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Среди победителей есть и представители нашей республики. Красноармейский округ – в ряду лучших в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями», а Чебоксары – в номинации «Умный город». Всего победителями и призерами стали 50 муниципалитетов из 31 региона, призовой фонд составил 1 млрд рублей.

«Конкурс создает здоровую конкуренцию между муниципалитетами, помогает совершенствовать работу органов местного самоуправления и, самое главное, улучшать условия жизни людей», — прокомментировал итоги зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин. По его словам, лучшие выбираются, чтобы практики победителей использовать во всех регионах. Отметим, конкурс проходит с 2017 года, и за это время в федеральном этапе приняли участие более 7,5 тыс. муниципалитетов, из которых 296 заняли призовые места.

Чувашинформ.рф.

Фото: «Чебоксарские новости»