Содержание региональных автодорог – по новым стандартам

Предстоящие с января 2025 года изменения направлены на повышение качества обслуживания и улучшение состояния дорожного покрытия. В частности, для обработки дорожного покрытия в зимний период необходимо использовать чистые хлориды. Противогололедные материалы, техническую соль нельзя хранить под открытым небом, поэтому потребуется обустроить специальные укрытия или базы для их хранения. Новые требования будут предъявляться и к специализированной технике. Одной из первоочередных задач станет модернизация уже имеющегося подвижного состава и закупка нового.

Подготовиться к нововведениям дорожным службам Чувашии позволит проходящий в настоящее время переходный период. «Чувашупрдор» заключило долгосрочные контракты на выполнение работ по содержанию региональной сети автодорог с 1 января 2025 года по 30 июня 2027 года с ООО «Дортех» (обслуживает в том числе Шумерлинский округ) и ООО «Воддорстрой». Всего в зимний период будет задействовано 173 единицы специализированной техники, оборудованные датчиками «ГЛОНАСС», благодаря чему служба заказчика в режиме онлайн отслеживает передвижение и ход выполнения работ. На сегодня завершены выездные проверки готовности подрядных организаций к работе в зимний период. Особое внимание уделено подготовке снегоуборочной техники и имущественного комплекса.

На содержание дорог местного значения в 2025—2027 годах планируется ежегодно выделять средства из Дорожного фонда Чувашской Республики в размере 625 млн рублей, что на 200 млн рублей больше показателя 2024 года, или более 45 %. К выполнению работ готовы 530 единиц дорожной техники, это 100 %.

Содержание федеральной сети дорог в Чувашии осуществляется ООО «Воддорстрой» (184 км дорог М-7 «Волга», Р-176 «Вятка») и ОАО «Автодоринжиниринг» (123 км дороги А-151 «Цивильск – Ульяновск»), скоростной трассы М-12 «Восток» — ООО «Зеленый город» (85 км, от р. Сура и до примыкания к А-151) и ООО «Волгодорстрой» (9 км от А-151 до границы Татарстана). Всего в работе будет задействовано 125 единиц специальной техники.

По информации Минтранса Чувашии.