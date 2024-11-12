Общественная палата Чувашской Республики призывает жителей республики воздержаться от широких гуляний в честь празднования Нового года

Общественная палата Чувашской Республики, Общественный Совет при Главе Чувашской Республики и общественные палаты муниципальных округов Чувашской Республики поддерживают заявление Главы Чувашии Олега Николаева об отмене широких гуляний в честь празднования Нового года. Фейерверки и широкие новогодние празднества за счёт средств республиканского бюджета в регионе не планируются.

Праздничные события в основном будут ориентированы на детскую аудиторию. При этом в зоне особого внимания властей окажутся дети из семей участников спецоперации, а также дети из подшефного Бердянского муниципального округа Запорожской области.

Мы обращаемся к каждому жителю с просьбой проявить гражданскую ответственность и солидарность в этот непростой период и воздержаться от массовых мероприятий в честь Нового года.

Новый год – это семейный праздник. Пусть каждая семья проведет этот праздник в кругу самых близких и родных людей. Все сэкономленные на салютах, корпоративах и концертах средства можно направить на поддержку наших бойцов, их семей и детей.

Вместе мы можем сделать важный вклад в защиту нашей страны и поддержку наших героев. Пусть наша поддержка будет мощным духовным оружием в борьбе за мир и безопасность нашей страны.