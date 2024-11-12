«Госуслуги Дом» — удобный инструмент для решения вопросов ЖКХ вместе с соседями

«Госуслуги Дом» — это приложение для собственников жилья в многоквартирных домах. С его помощью удобно решать все вопросы ЖКХ онлайн. Приложение создано на базе ГИС ЖКХ и работает во всех регионах РФ, а количество его пользователей уже превысило 6,5 млн.

Приложение помогает собственникам квартир объединяться с соседями и решать проблемы вместе. Какие возможности есть для этого?

Домовые чаты

У приложения есть собственные официальные чаты на платформе VK Мессенджера. Попасть в них могут только подтверждённые собственники квартир и только из приложения «Госуслуги Дом». Чаты защищены от удаления или доступа посторонних. С соседями можно обсудить любые проблемы дома и их решение.

Коллективные заявки

Если проблема касается всего дома, жильцы могут объединиться и подать одну общую заявку в управляющую организацию. Все соседи смогут следить за статусом заявки, а когда управляющая организация даст ответ, все смогут ознакомиться с ним в приложении. Это сэкономит жильцам силы и время, а управляющей организации покажет приоритет проблемы.

Голосования на собраниях собственников

Общие собрания собственников обычно проходят каждый год. Если такие собрания организованы в электронном виде, голосовать на них можно через приложение. В приложении можно заранее ознакомиться с повесткой, а также найти протоколы прошлых собраний. Не нужно заполнять бланки и передавать их инициатору — можно проголосовать нажатием нескольких кнопок даже вдали от дома.

Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery по ссылке.