«Газпром межрегионгаз» проводит конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в СМИ

Сегодня начался прием работ в рамках Всероссийского конкурса «ПРО газ» н
лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации.
Организатором мероприятия выступила компания «Газпром межрегионгаз».
Конкурс проводится с целью поддержки лучшего опыта в информационном освещении
тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации и повышения
информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации
регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО «Газпром».
Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора
«Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы,
опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа
2025 года. Победители будут определены в шести номинациях:– лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;– лучшая публикация в печатном издании;– лучшая публикация в информационном агентстве;– лучшая публикация в интернет-издании;– лучшая публикация в социальных сетях и блогах;– лучший материал на радио.
Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа
2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в
Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.
Справка
Всероссийский конкурс на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в
средствах массовой информации был организован компанией «Газпром межрегионгаз» в
2023 году. За время проведения в нем приняли участие десятки журналистов из разных
регионов России.
Подведение итогов первого конкурса состоялось 10 октября 2024 года в Санкт
Петербурге в рамках XIII Петербургского международного газового форма. Дипломы и
призы получили журналисты из Великого Новгорода, Омска, Уфы и блогер из Ростова-на
Дону.
По решению оргкомитета победители вошли в состав обновленного жюри конкурса.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ».
«Газпром межрегионгаз» проводит конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в СМИ
Сегодня начался прием работ в рамках Всероссийского конкурса «ПРО газ» н