«Газпром межрегионгаз» проводит конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в СМИ

Сегодня начался прием работ в рамках Всероссийского конкурса «ПРО газ» н

лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации.

Организатором мероприятия выступила компания «Газпром межрегионгаз».

Конкурс проводится с целью поддержки лучшего опыта в информационном освещении

тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации и повышения

информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации

регионов Российской Федерации, реализуемых ПАО «Газпром».

Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора

«Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы,

опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа

2025 года. Победители будут определены в шести номинациях:– лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;– лучшая публикация в печатном издании;– лучшая публикация в информационном агентстве;– лучшая публикация в интернет-издании;– лучшая публикация в социальных сетях и блогах;– лучший материал на радио.

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа

2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в

Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.

Справка

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в

средствах массовой информации был организован компанией «Газпром межрегионгаз» в

2023 году. За время проведения в нем приняли участие десятки журналистов из разных

регионов России.

Подведение итогов первого конкурса состоялось 10 октября 2024 года в Санкт

Петербурге в рамках XIII Петербургского международного газового форма. Дипломы и

призы получили журналисты из Великого Новгорода, Омска, Уфы и блогер из Ростова-на

Дону.

По решению оргкомитета победители вошли в состав обновленного жюри конкурса.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ».