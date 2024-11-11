Состоится День правовой помощи детям

В рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню ребенка, 20 ноября, во всех муниципальных образованиях республики будут организованы пункты оказания бесплатной юридической помощи по вопросам соблюдения прав и интересов семьи и детей, по вопросам опеки и попечительства, а также детско-родительских отношений. Специалисты и юристы проведут встречи в школах, детских домах и иных детских учреждениях, чтобы предоставить детям и их семьям необходимую правовую помощь и консультации.

На сайте Госслужбы Чувашии по делам юстиции размещен план мероприятий акции. Согласно ему в школах и учреждениях дополнительного образования г. Шумерли и Шумерлинского муниципального округа правовой помощи детям посвятят целую неделю, c 14 по 20 ноября. Здесь состоятся встречи сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов с обучающимися по вопросам правового регулирования прав детей и способов их защиты, презентации юридических профессий и специальностей, правовые турниры и уроки нравственности, конкурсы рисунков, лектории и тренинги. В Шумерлинском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организуют заседания клубов замещающих семей и круглый стол с приглашением представителей исполнительной власти.

В администрации округа 20 ноября с 9 до 16 часов планируется горячая линия (тел. 8(83536) 2-06-29, доб. 145) и личный прием граждан (каб. № 308) по правовому консультированию несовершеннолетних и их родителей, граждан, нуждающихся в юридической помощи в связи с нарушениями прав и законных интересов детей.

Н. Игнатьева.