Представители студенческих отрядов Чувашии – в числе лучших в конкурсах профессионального мастерства

9 ноября в Уфе прошло закрытие ХIV слёта студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Ежегодное мероприятие собрало лучших бойцов, командиров, ветеранов и гостей, подчеркивающих важность студенческих отрядов. За три дня отряды объединились в одну команду, стремясь к уникальности региона. Это годовщина движения студенческих отрядов в России — 65 лет со времени создания и 20 лет с момента образования современных студенческих отрядов. В состав делегации от Чувашской Республики вошли 53 представителя трудового движения.

С приветственным словом выступил руководитель окружного штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Алексей Нагин. «Хочу выразить слова благодарности каждому бойцу студенческих отрядов Приволжского федерального округа, руководителям региональных отделений и команде окружного штаба. Такой интенсивной и разнообразной программы я на своей памяти не припомню. Благодаря поддержке каждого из Вас, меня избрали на второй срок, для меня это дополнительная ответственность перед 45 тысячами членов Российских студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Уверен, эти три года пройдут очень быстро и мы с вами, действительно, сможем создать отличную историю. Отдельные слова благодарности хочу выразить Башкортостанскому региональному отделению РСО и Правительству Республики Башкортостан в организации слёта».

В этом году лучшие представители трудового движения со всего Приволжского федерального округа принимали участие в конкурсе профессионального мастерства.

2 место в конкурсе среди сервисных отрядов – Дарья Стеклянникова и Лилия Михайлова (сервисный отряд «Гольфстрим»).

2 место в конкурсе среди медицинских отрядов – Олеся Куприянова и Яна Валиева (медицинский отряд «Панацея») и Анастасия Архипова (медицинский отряд «Вита»).

3 место в конкурсе среди строительных отрядов – Иван Федоров, Владислав Кулаков, Даниил Соловьев (строительный отряд «Гефест»).

3 место в конкурсе среди сельскохозяйственных отрядов по направлению «Ветеринария» – Кирилл Семенов (ветеринарный отряд «Зверополис»).

Победители конкурсов профессионального мастерства – это уникальные специалисты студенческих отрядов. Именно на конкурсах ребята развиваются и становятся лучше с каждым днём.

В конкурсе «Мистер и Мисс студенческих отрядов ПФО» методист регионального отделения МООО «РСО» Виктория Салманова стала победителем в номинации «Мисс креативность».

Новыми мероприятиями в этом году стал бал студенческих отрядов, который прошёл в колонном зале Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и фестиваль юмора «СО.смехом», где команда студенческих отрядов Чувашии заняла второе место!

На 14 слете студенческих отрядов Приволжского федерального округа состоялись важные для развития движения события: создание совета ветеранов движения ПФО; создание совета семей студенческих отрядов ПФО; прошли перевыборы состава окружного штаба ПФО.

«Слёт подарил много ярких впечатлений и позитивных эмоций. Наша команда показала достойный уровень юмора, который оценили члены жюри. У нас была замечательная делегация, которая поддерживала друг друга во всех конкурсах», — говорит Ульяна Коклюгина, боец педагогического отряда «Солнечный ветер».







