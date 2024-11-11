Лекторы Российского общества «Знание» выступили на республиканском родительском форуме в Чувашии

Выступления лекторов Общества «Знание» стали частью просветительской программы республиканского родительского форума «Чувашская Республика – пространство развития», который прошел на площадке Центра одаренных детей и молодежи «Эткер». Также в рамках Форума состоялось заседание республиканского родительского комитета с участием Главы Чувашии Олега Николаева.

Об ответственном родительстве и кризисе взаимопонимания между разными поколениями поговорила со слушателями член Наблюдательного совета Чувашского регионального отделения Российского общества «Знание», Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтина Федорова.

«На первом месте для детей всегда стоит семья — счастливая, благополучная. Мы много общаемся с ребятами, и когда мы задаем им вопрос: «Что для вас важно?», в ответ всегда получаем — семья. И, что интересно, иногда подростки говорят: «хотим, чтобы наши родители принимали наши проблемы как проблемы». В этом и есть главная задача родителей — быть поддержкой, примером, главными учителями в жизни», — отметила Алевтина Федорова.

Лектор Общества «Знание», директор Центра финансовой грамотности населения Чувашского республиканского института образования Дмитрий Щепелев поделился с участниками важными знаниями о финансовой грамотности и информационной безопасности для родителей и детей. В условиях стремительного развития цифровых технологий, вопросы защиты личных данных и финансовой безопасности становятся особенно актуальными.

Спикер акцентировал внимание на правовом поле, касающемся новых форм мошенничества, связанных с онлайн-играми. Он рассказал о рисках, связанных с покупками виртуальных валют и дропперскими схемами, когда злоумышленники используют подростков и других уязвимых людей в своих сценариях обмана. Лектор подробно объяснил, как распознать мошеннические схемы и защитить себя и своих детей от них.

Кроме того, Дмитрий Щепелев обсудил последствия «быстрого заработка», который часто оказывается обманом. Он призвал родителей обучать детей основам финансовой грамотности, чтобы они могли принимать осознанные решения и избегать ловушек мошенников.

Программа Форума включала в себя выставку образовательных организаций республики, работу тематических площадок с презентацией новых практик в системе воспитания. Участниками мероприятия стали более 150 человек. Знание.Лекторий — это просветительский проект Российского общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.