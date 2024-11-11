Более 1,3 тысячи семей Чувашии улучшили жилищные условия благодаря господдержке

Такую статистику за 2024 год озвучили в прямом эфире ЦУР региона, посвященном поддержке льготных категорий в решении жилищного вопроса. Экспертом трансляции выступил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Максимов.

Рассказывая о предоставляемых мерах поддержки, гость эфира отметил, что помощь предоставляется детям-сиротам, молодым и многодетным семьям, участникам СВО и другим категориям. И первый шаг к получению господдержки — признание нуждаемости в жилье, к примеру, в Чебоксарах это возможно при условии, что на человека приходится менее 14,5 квадратных метров. После признания нуждаемости уже можно определяться с программой.

Разные категории граждан получают разные формы поддержки, рассказал замминистра. Молодым семьям, к примеру, предоставляется господдержка в размере 35% от стоимости жилья, а дети-сироты получают квартиры из специализированного жилищного фонда или сертификаты. С 2019—2023 годов жильем обеспечены 1362 сироты, из них 189 получили жилищные сертификаты.

Отвечая на вопрос, какая оказывается поддержка участникам специальной военной операции и членам их семей в приобретении жилья, Владимир Максимов отметил: «С началом специальной военной операции многие программы мы постарались адаптировать, чтобы дать участникам возможность участвовать в первоочерёдном порядке в различных программах господдержки. В текущем году воспользовались правом приоритета 123 семьи.

Поступали в эфир и более предметные вопросы – например, об аварийном жилье поселка Киря Алатырского округа. «Будут поправки в части расселения аварийного жилья, – рассказал спикер. – После них будем готовы начинать формировать новую программу и приступить к реализации. Касаемо Кири, там есть аварийные дома, которые должны попасть в программу, порядка 10 домов, 700 квадратных метров – они все есть в нашем реестре».

Узнать подробности о господдержке жителей республики в улучшении жилищных условий можно, просмотрев прямой эфир по ссылке https://clck.ru/3EUtum.