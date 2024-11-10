Как обеспечивается кибербезопасность в Чувашии?

Об этом недавно рассказал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов. «На региональном уровне нашу серверную группировку защищает Центр информационных технологий. Там есть специализированная структура, которая занимается информационной безопасностью», — сообщил глава Минцифры.

Он также констатировал огромный рост кибератак на государственные серверы: «Если в прошлом году мы фиксировали более миллиарда инцидентов, то на данный момент их уже более двух (а это около 5,5 миллиона попыток в день)! То есть давление усиливается, соответственно, и противодействие с нашей стороны должно усиливаться. Государственная критическая инфраструктура у нас находится в закрытом контуре, доступ туда получить злоумышленникам не удается».

Говоря о цифровых сервисах, доступных для жителей нашей республики, министр напомнил о том, что каждая государственная система, которая введена в эксплуатацию в регионе, в первую очередь направлена на упрощение каких-либо процедур для граждан. «Мы защищаем это на своем уровне, а гражданин получает уже защищенный готовый сервис для использования», — сказал Михаил Степанов. При этом главный «цифровик» Чувашии в очередной раз призвал и самих жителей региона быть бдительными, повышать свою цифровую грамотность.

Также министр отметил положительную роль, которую может сыграть система блокировки анонимных спам-звонков. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством цифрового развития России в рамках национального проекта «Цифровая экономика», сейчас находится на стадии общественного обсуждения. «В Минцифры увидели определенные риски и проблемы в том, что сейчас по-настоящему много спам-звонков. Есть масса инструментов, как их избегать, но на уровне Федерации таких решений еще не принималось. Минцифры вышло с такой инициативой, и в результате мы получим управляемый процесс, управляемую конструкцию, когда человек может сам выбирать, какую категорию звонков он принимает, от кого, нужны они ему или нет. То есть в данный момент реализовывается механизм регулирования деятельности промоакций, компаний, которые осуществляют в том числе эти звонки. Они обязаны будут предоставить полные сведения о себе, о цели звонков», — пояснил Михаил Степанов.

Подготовила Н. Игнатьева.