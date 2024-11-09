Подведены итоги Международного литературно-художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!». Конкурс проводился Всемирным народным Собором, Союзом писателей России, издательским советом Русской Православной Церкви, Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Центром адмирала Федорова Ушакова. В конкурсе по теме «Наследники славы Отечества» приняли участие более 8 тысяч детей из 38 регионов России и стран ближнего зарубежья.

В номинации «Художественный образ» победителем стал ученик школы № 1 Семён Кабаев. Под руководством учителей Е.Г. Ефремовой и Р.В. Заболотской он подготовил и представил на конкурс рукописную книгу «Историография школы, опаленная войной» об эвакогоспитале № 3459, размещавшемся в здании школы.

Церемония награждения состоялась 1 ноября в Москве, в здании Союза писателей России. Также организаторы конкурса предоставили финалистам возможность провести в столице четыре дня, подготовили насыщенную программу: встречу в Союзе писателей России, экскурсии по Красной площади, в Храм Христа Спасителя и музей Ильи Глазунова. Ярким моментом была поездка на Бородинское поле с посещением города Можайска и Ферапонтова мужского монастыря и в парк «Патриот». А завершился праздник победителей в Переделкине, в доме, где жил инициатор проведения конкурса, учёный, писатель, автор книги «Ушаков» Валерий Ганичев. Здесь дети посетили выставку работ участников конкурса «Гренадеры, вперёд!», погрелись у костра и спели прощальные песни.

— Было очень интересно и познавательно, — говорит Семен. — Впечатлили памятные места столицы и сама церемония награждения. Запомнилось обращение к победителям конкурса митрополита Климента: «Господь вложил в каждого из вас творческое начало. Помните об этом. Развивайте свои способности. Старайтесь использовать их во благо людям».

Р. Заболотская, учитель школы № 1.