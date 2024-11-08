Чувашия присоединилась к проекту Общества «Знание» о спортивных достижениях

Новый просветительский проект Российского общества «Знание», направленный на популяризацию спортивных достижений страны — «Знание.Спорт», призван повысить уровень знаний россиян о спортивных победах нашей страны и вдохновить молодых ребят на покорение спортивных вершин.

Участниками проекта в регионе уже стали студенты Канашского транспортно-энергетического техникума, ученики школ Чебоксар, Урмарского, Батыревского, Цивильского, Комсомольского муниципальных округов.

В качестве лектора Российского общества «Знание» перед студентами Чебоксарского электромеханического колледжа выступил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров. В ходе лекции «Спорт – безусловный государственный приоритет» он рассказал учащимся о важности физической культуры и спорта в жизни человека, о том, как спорт помогает развивать силу воли, настойчивость и целеустремлённость.

«Сегодня наша с вами встреча проходит в рамках всероссийского проекта «Знание.Спорт», цель которого – поддержка и популяризация спорта в нашей стране. Все вы знаете, что Чувашия многие годы входит в число самых спортивных регионов страны. Это всё невозможно было бы без поддержки Минспорта России и Главы Чувашии Олега Алексеевича Николаева. Благодаря целенаправленной работе за последние годы наша республика может гордиться большими достижениями», — рассказал Василий Петров.

Он отметил, что с каждым годом армия физкультурников Чувашии продолжает пополняться. Только за последние 5 лет доля жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась более чем на 10 % и на сегодняшний день этот показатель составляет порядка 60 %. Кроме того, удалось практически перезагрузить систему подготовки спортивного резерва, что позволило фактически отказаться от практики двойного и параллельного зачётов и оттока ведущих и перспективных спортсменов в другие регионы. Как результат – сегодня в Чувашии рекордное за всю историю количество членов спортивных сборных команд России – 312 человек.

Значительно увеличилось бюджетное финансирование расходов, связанных с выездами на соревнования и тренировочные сборы, а также организацию спортивных мероприятий. Практика введения мер поддержки спортсменам и тренерам продолжается, выплачиваются стипендии Главы Чувашии членам сборных команд России, премии за достижения высокий результатов на крупных спортивных соревнованиях.

Чувашия традиционно входит в число лидеров по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями. За последние 5 лет в регионе построено или реконструировано более 50 спортивных объектов. При этом мы делаем упор не только на строительство новых спортсооружений, но и укрепление материально-технической базы имеющихся спортивных объектов, в том числе в муниципальных округах.

Министр отметил, что Чувашии есть чем гордиться в реализации комплекса ГТО. Так, по итогам 3 квартал 2024 года республика продолжает удерживать 8 место среди регионов России и первое – в ПФО. За 10 лет к движению ГТО присоединились более трехсот тысяч жителей Чувашии, в республике работают 26 центров тестирования и созданы 23 площадки ГТО.Также министр рассказал о развитии в регионе национальных и массовых видов спорта.

«Это далеко не все примеры и достижения, которыми может гордиться наша республика. Наше будущее – в вас, ребята, и вы должны быть здоровыми и активными. Именно спорт поможет вам получить хорошее здоровье, отличную фигуру, силу и выносливость. Но главное – спорт поможет вам стать целеустремленными, уверенными, стойкими, добиться поставленных целей в вашей будущей жизни! Занимайтесь спортом», — сказал Василий Петров.

Новый просветительский проект Российского общества «Знание» и Министерства спорта РФ призван повысить уровень знаний россиян о спортивных победах нашей страны и вдохновить молодых ребят на покорение спортивных вершин. Всего пройдет 450 мотивационных встреч в 50 регионах страны. Они соберут более 20 тысяч слушателей.

Проект стартовал 25 сентября. В рамках трека «Знание.Спорт» уже выступили олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей, олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева, 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, 3-кратный чемпион мира по биатлону и призер Олимпийских игр Иван Черезов, двукратный чемпион мира по каратэ киокусинкай Евгений Мамро.

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Справочно

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.







