Спорт – норма жизни: вузы Чувашии – активные участники движения ГТО

На базе спортивного комплекса Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова прошел Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняли участие преподаватели и сотрудники вуза.

На церемонии открытия участников фестиваля поприветствовали ректор Андрей Александров и заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Александр Степанов. Они пожелали участникам успешного выполнения нормативов, призвали вести здоровый образ жизни.

После официальной части мероприятия любители спорта приступили к выполнению нормативов ГТО. Они продемонстрировали свой уровень подготовки в выполнении различных нормативов, среди которых: наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивания на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

Фото: ЧГУ им. И.Н. Ульянова







