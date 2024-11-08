Сохранение лесов – задача государственного уровня

В этом году завершается федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Он реализуется с 2019 года. Главная его задача заключается в обеспечении баланса выбытия и воспроизводства лесов.

На сегодняшний день в Чувашии эту цель удалось не только достичь, но и перевыполнить. Мероприятия проведены на площади более 7 тыс. га, а к концу года отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составит 142,5 %. В 2024 году искусственное лесовосстановление и лесоразведение в нашей республике было запланировано на территории всех 11 лесничеств на общей площади 206,9 га и уже выполнено на 210 га.

Немаловажным показателем проекта является охрана лесов от пожаров. В лесных хозяйствах Чувашии уже достигнута 100 % оснащенность лесопожарной техникой. Помимо этого, в республике имеется всё необходимое для своевременного обнаружения и оперативного тушения лесных пожаров. Противопожарная техника и средства пожаротушения находятся в постоянной готовности, оперативная ситуация в лесах отслеживается с 10 видеокамер. Все это, а также вовремя проведенные противопожарные и профилактические мероприятия, позволили не допустить крупных лесных пожаров за последние 3 года. Дополнительно в рамках реализации регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» предусмотрена закупка в 2024—2025 годах 14 беспилотников.

С 1 января 2025 года стартует новый национальный проект «Экологическое благополучие», который также включит в себя федеральный проект «Сохранение лесов». Новая инициатива затронет не только посадку леса, но и финансирование лесного семеноводства и питомников. Эти направления, хотя они имеют огромное значение в лесном хозяйстве, до сих пор остаются недофинансированными. На сегодняшний день в республике посадочный материал выращивается в 11 постоянных лесных питомниках общей площадью 162,7 га, в 3 теплицах площадью 420 кв. м, которые располагаются в Ибресинском, Канашском и Шумерлинском лесничествах.

Цифры и факты: предварительные итоги Года экологической культуры и бережного природопользования

в Чувашии

*С января по октябрь на региональном уровне было проведено более 1,5 тыс. экомероприятий с участием 300 тыс. человек, в том числе детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, что почти в 2 раза больше, чем за 2023 год.

*По всей республике проходили масштабные акции «Зеленая Россия», «Вода России», «Сад памяти», «Сохраним лес», «БумБатл» и другие. В рамках акций высажено более 90 тыс. сеянцев хвойных пород на площади более 80 га.

*Активно развивалось в республике движение школьных лесничеств. В настоящее время их насчитывается 18 с количеством более 300 человек. Ребята участвуют во всероссийских слетах и фестивалях и являются неоднократными победителями.

*Чувашское республиканское отделение Русского географического общества совместно с ЧГУ им. И.Н. Ульянова и при поддержке муниципалитетов, организаций и просто неравнодушных граждан в 26 округах республики описали и провели химический анализ 90 источников. Идет работа по созданию и дополнению реестра и будущей интерактивной карты родников. Пока реестр содержит данные о 520 родниках. В сентябре 2024 года при поддержке ПАО «Сбербанк» на платформе «2ГИС» в тестовом режиме запущена интерактивная карта родников Чувашии. Она уже содержит информацию о более чем 50 родниках региона.

*Еще одно колоссальное направление этого года – создание Экологического атласа Чувашии. Все карты будут загружены в ноябре текущего года. Также проведен экологический фотоконкурс, было получено 920 фотографий. Отобранные работы будут дополнять атлас.

По информации Минприроды Чувашии.