Под пологом присурских лесов

В Чувашском книжном издательстве увидела свет книга Олега Глушенкова «Лесная газета. Колодарь». Она – возрождение «Лесной газеты» известного детского писателя Виталия Бианки.

Книга рассказывает о важнейших явлениях времен года, содержит яркие материалы и адресована не только детям, но и родителям.

«Все события, о которых сообщается в книге, происходят в присурских лесах Поволжья. И это не должно удивлять читателя – наша страна огромна, и, прежде всего, она – лесная страна, так что материалы для «Лесной газеты» можно собирать в самых разных ее уголках. Но Сурская лесная дача, что раскинулась в правобережье Суры от русла до самых лесостепей, — место особенное, так как заселена она чувашами, марийцами и мордвой, у которых отношение к лесу особое. И где, если не здесь, восстановить нам свое, уже почти утраченное, священное отношение к лесу, к природе», – подчеркивает Олег Глушенков в предисловии к книге.

В. СТЕПАНОВ.

Справка Национальной библиотеки Чувашской Республики

Олег Глушенков – уроженец Больших Алгашей. Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник государственного заповедника «Присурский», начальник научного отдела Национального парка «Чăваш вăрманĕ». По окончании биолого-химического факультета Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева работал на руководящих должностях в школе п. Красный Октябрь, в Кабановской основной школе. Преподавал в школах и Центре творчества детей и юношества Новочебоксарска. Автор около 100 научных работ. Занимается научными исследованиями в области гидроботаники, экологии и орнитологии.