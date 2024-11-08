И мусор может быть ценным ресурсом

Доказать и показать это могут участники республиканского экологического конкурса «ЖИЗНЬ 2.0»

Конкурс проводится по инициативе НИИ экологии и при поддержке Минприроды Чувашии с целью популяризации практики переработки отходов и использования мусора в создании уникальных произведений искусства.

Участвовать в конкурсе могут все желающие жители республики в категориях 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, 19 и старше. Что нужно сделать? Во-первых, сотворить прекрасное из вторичных материалов, причем один участник может заявить от себя не более 3-х творческих работ. Во-вторых, до 24 ноября эти работы можно присылать как в виде фотографий на почту: ecokurs.nii@mail.ru, так и принести лично по адресу: г. Чебоксары, проспект Мира, 90, корпус 2, кабинет 509.

Победителей и призеров организаторы планируют наградить 4 декабря на XII Республиканском экологическом форуме «Зеленая Чувашия».

Наталья Владимирова.