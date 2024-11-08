В Год экологии и бережного природопользования наша газета не могла обойти вниманием школу № 3, известную в городе как «зеленая» школа. Недавно мы побеседовали с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Марией Муляевой, являющейся одним из кураторов данного направления.

— Мария Владимировна, расскажите, кто был инициатором того, что школа будет работать в экологическом направлении?

— Нашу школу называют «зеленой» не только в Шумерле, но и в республике. Экологическое направление в третью пришло вместе с Еленой Николаевной Головановой, работавшей тогда заместителем директора. Благодаря ей в школе прошел первый фестиваль уроков экологической направленности «Нам этот мир завещано беречь», появилось большое количество мероприятий и проектов, связанных с экологией. Мы стараемся не только не забывать заложенные традиции, но и преумножить их.

— Чем именно занимается «зеленая» школа? В каких направлениях ведется деятельность?

— На сегодняшний день в копилке школы № 3 немало положительных инициатив. Мы тесно сотрудничаем со специалистами благотворительного проекта «Добрые крышечки», являемся активными участниками всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», проводим различные акции, такие, как «Чистые берега», «Живи, родник», «Чистый город». Даже поход в курируемый школой музей под открытым небом «Сурский рубеж» мы превращаем в экоинициативу, принося обратно в школу несколько мешков с пластиком.

Весной школьники сажают «сады памяти» и «сирень Победы», совмещая экологическое и патриотическое воспитание. Летом под руководством учителей благоустраивают пришкольную территорию, разводят цветники.

Младшим эколятам школы наиболее приглянулась акция «Экологическая Дармарка» — вторая жизнь вещей». Школьники с удовольствием обмениваются игрушками, книгами и прочими приятными сердцу мелочами, приобретая что-то новое и не захламляя домашние полки ненужными вещами.

Наряду со сбором макулатуры и пластика мы помогаем родителям обучающихся избавляться от использованных батареек в рамках акции «Сдай батарейку — спаси ёжика». И это только малая часть нашей деятельности.

— Кто, наряду с Вами, курирует это направление? Все ли школьники в нем задействованы? Может, назовете наиболее активных?

— Уже много лет в школе действует муниципальный штаб межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА», который курируют заместители директора по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитанию.

Ну, а среди ребят просто невозможно выделить кого-то, потому что в экологических акциях участвуют все. Гостей школы мы часто встречаем ярким фестивалем «Вегифест», блюда для которого школьникам помогают готовить наши самые ярые экоактивисты — родители.

— Как для школы проходит Год экологической культуры и бережного природопользования? В вашей деятельности что-то изменилось?

— Наверное, объявление 2024 года Годом экологии не внесло существенных корректив в действия наших экологов, ведь мы проводим мероприятия и акции не для плана, а по зову сердца. Члены коллектива утверждают, что просто выкинуть пластиковую бутылку или использованную бумагу уже не поднимается рука. От горящих сердец учителей заряжаются и детские сердечки. Надеемся, что мы воспитываем действительно неравнодушных граждан нашей страны.

— Что Вы пожелаете шумерлинцам в плане экологии?

— Пословица «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят» сложилась не случайно. Хотелось бы, чтобы шумерлинцы не только присоединились к школьникам в реализации экологических акций и проектов, но и осознали значимость экоблагополучия. И наш город продолжал бы привлекать своей красотой, чистотой и зеленым великолепием и дальше.

Беседовала Т. Александрова.