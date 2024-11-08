Выбор сделан

Депутаты Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа первого созыва избрали главу муниципалитета. Заседание депутатского корпуса состоялось во вторник.

Ранее комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы Шумерлинского муниципального округа под председательством депутата Госсовета Чувашии Виктора Горбунова заслушала программы развития объединённого округа, представленные двумя претендентами. По итогам конкурсного отбора до депутатского голосования были допущены оба — глава города Шумерли Эдуард Васильев и управделами администрации города Ольга Краснова. В результате открытого голосования главой Шумерлинского муниципального округа избран Эдуард Васильев. Из 20 народных избранников за его кандидатуру проголосовали 19 депутатов, один воздержался.

В ответном слове Эдуард Васильев поблагодарил всех за оказанное доверие и за возможность и далее работать на благо шумерлинцев.

Соб. корр.

Эдуард Михайлович Васильев родился в 1980 году в Моргаушском районе. Участник контртеррористической операции в Чечне, ветеран боевых действий. Награжден медалью Александра Суворова.

Трудовую деятельность начал в уголовно-исполнительной системе, в течение нескольких лет работал в торговой сфере. После получения высшего образования по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Московском институте управления работал специалистом по связям с общественностью в Новочебоксарском медицинском центре. С 2018 года занимал разные должности в органах исполнительной власти. В 2019 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Награжден Почётной грамотой администрации Чебоксар.

С марта 2023 года по настоящее время занимает должность главы города Шумерли.