Всероссийский семинар фонда «Защитники Отечества» позволил обменяться опытом и транслировать лучшие практики

Ключевые вопросы комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей обсудили руководители филиалов государственного фонда «Защитники Отечества» из 89 субъектов страны. Семинар завершился 7 ноября в Самаре. В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Более 1,6 млн запросов на оказание помощи – таковы итоги полуторагодовой работы фонда «Защитники Отечества» по всей России. Фонд работает по разным направлениям – это и медицинская помощь, и социальная поддержка, и юридическое сопровождение. В филиалы регионов Приволжского федерального округа с момента открытия обратились более 150 тысяч граждан, рассмотрено почти 300 тысяч запросов. Большая часть обращений положительно разрешена.

Как отметил Игорь Комаров, в регионах округа было устранено большинство административных барьеров и пробелов в законодательстве, существенно улучшено межведомственное взаимодействие. Совершенствуются механизмы оказания социальной помощи военнослужащим и членам их семей.

Источник: pfo.gov.ru.







