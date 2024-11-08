Строительство еще 3 блочно-модульных котельных в Шумерле вошло в перечень мероприятий уточненной Республиканской адресной инвестиционной программы.
Изменения в РАИП внесены по итогам второго уточнения республиканского бюджета.
Инвестпрограмма дополнена 72 новыми мероприятиями на 2024—2026 годы, 22 из которых — разработка проектно-сметной документации и 50 — строительство.
По информации Правительства Чувашии.
Будем с теплом
Строительство еще 3 блочно-модульных котельных в Шумерле вошло в перечень мероприятий уточненной Республиканской адресной инвестиционной программы.