Будем с теплом

Строительство еще 3 блочно-модульных котельных в Шумерле вошло в перечень мероприятий уточненной Республиканской адресной инвестиционной программы.

Изменения в РАИП внесены по итогам второго уточнения республиканского бюджета.

Инвестпрограмма дополнена 72 новыми мероприятиями на 2024—2026 годы, 22 из которых — разработка проектно-сметной документации и 50 — строительство.

По информации Правительства Чувашии.