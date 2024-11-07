20 ноября 2024 года: Всероссийская акция «День правовой помощи детям»

20 ноября 2024 года в России стартует Всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка, отмечаемого в честь принятия ООН в этот день в 1959 году Декларации прав ребенка и в 1989-м — Конвенции о правах ребенка, где провозглашаются равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения, общественного происхождения.

В ходе проведения Всероссийской акции во всех муниципальных образованиях республики будут организованы пункты оказания бесплатной юридической помощи по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов семьи, прав детей, опеки и попечительства, а также детско-родительских отношений.

Также в рамках мероприятия специалисты и юристы будут работать в школах, детских домах и детских пенитенциарных учреждениях, чтобы предоставить детям и их семьям необходимую правовую помощь и консультации.

С планом проведения Дня правовой помощи детям можно ознакомиться на сайте Госслужбы Чувашии по делам юстиции.