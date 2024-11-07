Игорь Комаров вручил награду Героя России семье бойца СВО

6 ноября 2024 года в Самаре Герой Российской Федерации Колпаков Андрей Валерьевич был посмертно награжден знаком особого отличия медалью «Золотая Звезда», которую передали супруге погибшего Ольге Колпаковой. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также на вручении присутствовали бывшие сослуживцы бойца.

«В жизни каждого солдата и офицера может наступить момент, когда приходит время подвига. Ради семьи, ради Родины, боевых товарищей и мирных граждан. Такие офицеры как Ваш муж, сын и отец – пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации», — обратился к семье Героя Игорь Комаров, вручая награду.

«Спасибо всем тем ребятам, командованию, что доверяли нашему сыну. Я горжусь сыном», — сказал полковник Валерий Колпаков, отец Героя России.

Вячеслав Федорищев обратился к матери, жене и детям погибшего бойца: «Я бы хотел от всех жителей Самарской области сказать вам большое спасибо за воспитание сына, за весь путь, который вы прошли вместе с Андреем Валерьевичем. Я уверен, что именно воспитание, ценности, которые вы прививали с детства, любовь к Родине, позволили ему стать настоящим солдатом, офицером, человеком, который своей жизнью защитил нашу страну. Уверен, что это воспитание передалось детям: верю, знаю, что Ярослав, Александр и Валерия будут людьми, достойными своего отца. А мы всегда будем рядом. Все мы: все, кто здесь присутствует, сослуживцы, все те, кто живет и работает на самарской земле. Мы никогда не забудем подвиг вашего сына и отца, всегда будем его чтить».

Всего в ПФО — около 300 Героев Российской Федерации (награжденные с 1992 года), а также более 2,5 тысяч Героев Советского Союза, 476 полных кавалеров ордена «Славы», 2 кавалера ордена «Святого Георгия».

Справочно: Андрей Колпаков родился в Ульяновске, окончил Челябинское высшее танковое командное училище, затем Челябинский танковый институт. Проходил службу в должностях командира сначала танкового взвода, потом роты, батальона. В 2017 году был досрочно уволен в запас.

В октябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. С февраля 2023 года Андрей Колпаков командовал разведывательным батальоном 85-й отдельной мотострелковой бригады, который оказывал поддержку подразделениям бригады, участвующим в активной обороне населенных пунктов Шипиловка, Белогоровка, Новодружевск, Кременная и Золотаревка. В его задачи входила корректировка артиллерийских подразделений.

8 сентября 2023 года полковник Колпаков, проводя воздушную разведку с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружил замаскированный взводный опорный пункт противника. Он распорядился занять оборонительные позиции, оперативно разместив артиллерийский расчет на огневой позиции. В результате огневого поражения удалось разгромить опорный пункт, противник понес большие потери, в том числе были уничтожены две реактивные системы залпового огня. Благодаря этому был предотвращен прорыв оборонительного рубежа. При отходе на ранее занимаемые позиции разведывательная группа была обнаружена, и противник применил ракетный удар. Андрей Колпаков, быстро сориентировавшись на местности, отдал приказ личному составу группы залечь в укрытие. Будучи замыкающим группы, молниеносно столкнул боевых товарищей в окоп и накрыл собой двоих ребят. Он спас их ценой собственной жизни.







