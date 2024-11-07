В России появится налоговый вычет за выполнение норм ГТО

Президент Российской Федерации подписал закон о налоговом вычете за выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Необходимым условием для получения вычета является прохождение диспансеризации в год сдачи комплекса ГТО. Возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют.

Размер вычета составляет 18 000 рублей в год. Это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Если вы платите налог по ставке 13%, вернуть можно до 2340 рублей.

Получить вычет смогут те, кто выполнил нормативы ГТО в первый раз и получил знак отличия, а также те, кто повторно сдал нормативы по прошествии года и подтвердил полученный значок.

Налоговый вычет может быть получен в 2025 году у работодателя в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда работник подтвердил право на него.

Также налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Сделать это можно, не посещая налоговую инспекцию, онлайн с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Региональный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» АУ «ЦСП им. А. Игнатьева» Минспорта Чувашии.