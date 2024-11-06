Чувашия в топ-5 в «БумБатле»: 63 тонны макулатуры

Ни для кого не секрет, что сбор вторсырья раньше был процессом постоянным и четко налаженным. Например, тогда существовала замечательная система, при которой за каждой школой была закреплена своя определенная норма по сдаче макулатуры, а для всего остального населения – преференция, при которой они могли обменять ненужную им бумагу на дефицитные товары.

Все это позволяло не только возвращать огромное количество бумаги в производство и экономить природные ресурсы, но и воспитать советский народ в духе рационального потребления и осознания важности вторичной переработки ресурсов.

К сожалению, сейчас в нашей стране сбор и переработка вторресурсов не настолько популярны. Однако, это не значит, что славное экологичное прошлое нашей страны позабыто. Так, уже 5 год подряд Движение «Экосистема» ежегодно организует Всероссийскую акцию по сбору макулатуры «БумБатл». К инициативе присоединяются школы, детские сады, техникумы и вузы, учреждения и предприятия и просто тысячи неравнодушных граждан по всей стране ради единой цели – помочь Матушке-природе.

«БумБатл» пользуется у жителей всех регионов нашей страны большой популярностью, россияне с каждым годом все активнее включаются в сбор макулатуры и вносят сортировку отходов в список своих привычек. Помимо сбора макулатуры волонтеры Движения «Экосистема» уделяют внимание экологическому просвещению, погружая молодежь в темы экономики замкнутого цикла, переработки бумаги, заботливого отношения к природе. В рамках мастер-классов, экоуроков и даже целых экофестивалей мы стараемся показать общественности, что бумага – это важный ресурс, сбережение которого доступно каждому», – рассказал сопредседатель Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Только на сегодняшний день усилиями всех регионов нашей страны собрано свыше 61 тыс. тонн макулатуры. Чувашия также активно включились в процесс, собрав уже более 63 тонн.

До окончания акции осталось еще 10 дней. Торопитесь и присоединяйтесь и вы! Внесите свой вклад в общее дело сохранения природы.

Адреса приема макулатуры в Чувашии:

г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, 15, время работы: пн-пт 08:00-17:00 (вывоз бесплатно от 100 кг), тел. 8917-658-63-63;

г. Чебоксары, мкр «Новый Город», ул. Стартовая, д. 2, (вывоз бесплатно от 150 кг), время работы: 09:00-16:00, тел. 8902-327-47-46;

г. Чебоксары, ул. Ф. Лукина (рядом с 6 домом), время работы: 9:00-16:00, (вывоз бесплатно от 150 кг), время работы: 08:00-16:00, тел. 8902-327-47-46;

г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 9 (вывоз бесплатно от 150 кг), время работы: 08:00-17:00,тел. 8902-327-47-46;

г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 14 (вывоз бесплатно от 150 кг), тел. 8902-327-47-46;

г. Цивильск, ул. Маяковского. д. 45 (вывоз бесплатно от 150 кг), тел. 8902-327-47-46;

г. Ядрин, ул. Садовая, д.17Б (вывоз бесплатно от 150 кг), тел. 8902-327-47-46;

п. Вурнары, ул. К. Маркса, д. 49 (вывоз бесплатно от 150 кг), тел. 8902-327-47-46;

п. Ибреси, ул. Садовая, д. 7 (вывоз бесплатно от 150 кг), тел. 8902-327-47-46.

Также вы можете принять участие в личном или командном зачете, либо конкурсе креативных постов и побороться за приятные призы от организаторов акции. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф

«Сдача макулатуры – это шаг навстречу к сохранению нашей природы сейчас и поддержанию здоровой экологии в будущем. Присоединяйтесь к акции, давайте все вместе поддержим инициативу и докажем поступками, что нам небезразлично сохранение окружающей среды и что мы готовы и хотим вновь перенимать славные традиции из прошлого», – сказал министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики