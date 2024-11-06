Мужчина из Алатыря вернулся к прежней жизни после двух клинических смертей

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» с 2020 года в Чувашии успешно функционирует санитарная авиация. Алатырский округ стал одним из лидеров по количеству вылетов. За это время более 200 жителей муниципалитета были доставлены в больницы Чебоксар воздушным транспортом. В ситуациях, когда каждая минута имеет значение, вертолет ускоряет процесс доставки пациента для получения специализированной помощи. Несколько лет назад пассажиром санавиации стал 49-летний житель Алатыря Алексей Белов. Профессионализм врачей и мероприятия нацпроекта помогли мужчине вернуться к привычной жизни после двух клинических смертей.

Теплым майским днем 2022 года Алексей вместе с женой решили отдохнуть на природе.

«Предложили поехать на рыбалку в Тургенево, отдохнуть. До туда добрались, а обратно меня увезли на скорой», — вспоминает Алексей.

Мужчину начала беспокоить боль, как он думал, в желудке. Состояние ухудшалось. Супруга решила вызвать скорую помощь. Медики сообщили, что болит совсем не желудок: у пациента диагностировали инфаркт. Состояние ухудшалось. Врачам центральной районной больницы пришлось буквально сражаться за жизнь пациента, дважды заново запуская его сердце! После стабилизации состояния на помощь пришла санитарная авиация, которая доставила мужчину в региональный сосудистый центр.

Операция прошла успешно. Сразу же после выписки Алексей был поставлен на учет к кардиологу. Напомним, в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в течение двух лет с момента постановки диагноза пациент имеет право на получение бесплатных лекарств. Такой возможностью воспользовался и наш герой.

Сегодня Алексей практически вернулся к привычной жизни: снова сел за руль автомобиля, стал уделять внимание прогулкам на свежем воздухе и своему здоровью. Кроме того, мужчина регулярно проходит плановое лечение в кардиологическом отделении Центральной районной больницы Алатырского района Минздрава Чувашии.

«После операции я живу обычной жизнью, вожу машину. Стал больше заботиться о своем здоровье, принимаю лекарства, стараюсь систематически консультироваться с врачом, ежедневно совершаю двухчасовые прогулки на свежем воздухе. От всей души хочу поблагодарить наших врачей, пилотов санитарной авиации. Благодаря им я живу!», – отметил Алексей Белов.

Руководитель Минздрава Чувашии Владимир Степанов отметил, что национальный проект «Здравоохранение» является важным шагом к улучшению качества и доступности медицинской помощи.

«Одним из ключевых направлений этого проекта стало возрождение санитарной авиации. Для доступности такой помощи сегодня каждый межтерриториальный центр республики оснащен вертолетной посадочной площадкой. Только в этом году благодаря санавиации из Алатыря было транспортировано порядка 50 пациентов, из которых около 40 – с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это не просто цифры – это спасённые жизни жителей Чувашии», — подчеркнул Владимир Степанов.

Поддержка Правительства России и Чувашии играет решающую роль в развитии здравоохранения. Напомним, что по поручению Главы Чувашии Олега Николаева на приобретение и установку современного компьютерного томографа для Алатырской больницы из республиканского бюджета в период пандемии было выделено почти 70 миллионов рублей. Оборудование функционирует уже более 3 лет и позволяет врачам проводить более высококачественную диагностику и назначать необходимое лечение.

История Алексея Белова — это не просто случай, а наглядный пример того, как современная система здравоохранения может спасти жизнь человеку даже в самой критической ситуации. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» медицинская помощь в Чувашии с каждым годом становится еще более качественнее и доступнее для каждого жителя.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики