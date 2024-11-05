Чувашия – в первой десятке рейтинга регионов по эффективности реализации комплекса ГТО

По итогам III квартала республика занимает 8 место среди всех субъектов Российской Федерации и 1 место в ПФО по оценке эффективности реализации комплекса ГТО. Рейтинг формируется по 9 показателям, в том числе по уровню вовлеченности населения в выполнение нормативов ГТО, кадровой обеспеченности центров тестирования и эффективности работы по информационному сопровождению и популяризации комплекса.

Об этом было заявлено на еженедельной планерке, которую провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Согласно данным рейтинга за отчетный период в выполнении нормативов в Центрах тестирования приняли участие 23,6 тыс. человек. Выполнили на знаки отличия 3,5 тыс. чел., из них 2,2 тыс. – золотых, 712 серебряных и 587 бронзовых знаков ГТО. Вместе с тем, как отметил и.о. министра, увеличилось количество взрослого людей от 25 лет, принявших участие в выполнении нормативов ГТО, данный показатель составил 20%. Всего за 9 лет к комплексу ГТО присоединились более 317 тыс. жителей Чувашии – это более 28% от общей численности населения в возрасте от 6 лет.

«ГТО — это квинтэссенция большой работы по развитию массового спорта, это сугубо организационная работа по вовлечению людей. 23 тыс. человек в течение года — это рост относительно прошлого года, но относительно людей, которые активно занимаются физической культурой и спортом, это небольшая цифра. Это говорит о том, что отсутствует организационная составляющая нашей работы. Здесь очень важно и информационно ее сопровождать. Попросил бы Минцифры вместе с Минфином проработать информационно, что со следующего года те люди, которые сдают ГТО, получат налоговые льготы по НДФЛ. Это хорошая стимулирующая мера. Сейчас наши дети — выпускники — получают дополнительные баллы при поступлении, поэтому среди молодежи и доля большая», — прокомментировал Глава Чувашии Олег Николаев.

В рамках развития движения за отчетный период проведены фестивали комплекса ГТО среди всех категорий населения, трудовых коллективов, обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся образовательных организаций высшего образования, фестиваль среди семейных команд. «Во второй половине 2025 года республика готовится принять Всероссийский этап Фестиваля ГТО», — отметил и.о. министра физической культуры и спорта Александр Степанов.

Начиная с 2019 года, при муниципальных центрах тестирования оборудованы 23 специализированные спортивные площадки для самостоятельной подготовки населения к сдаче нормативов ГТО, еще три площадки оборудованы в 2023 году. На каждой из них размещено более 20 наименований тренажеров, турников и других элементов, востребованных жителями муниципалитетов разного возраста и уровня физической подготовки. До конца 2024 года планируется открытие нового центра тестирования на базе спортшколы «Унга» Чебоксарского округа.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.