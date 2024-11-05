В число лучших вошли 29 проектов, рекомендованных для тиражирования в регионах России

Совет Федерации подвел итоги первого этапа проекта «Социальный курс: идеи нового времени». По словам заместителя председателя Совета Федерации Инна Святенко, проект появился благодаря накопленному в регионах многолетнему опыту участия некоммерческих организаций (НКО) в развитии социальной сферы. Его цель – выявить и распространить в регионах России успешные социально ориентированные практики, доказавшие свою эффективность.

«Старт проекту был дан в январе 2024 года. Направлено было более 900 практик. По семи направлениям лучшими определены 29 проектов из разных регионов России. Спектр затрагиваемых тем охватывает семейное воспитание, общественное здоровье, спорт и туризм, формирование комфортной городской среды, экологию, науку и образование, культуру, помощь старшему поколению и инвалидам», — отметила Инна Святенко.

Лучшими практиками стали 29 проектов по направлениям:

«Комфортная среда» / «Экология»

«Комфортная среда» / «Городская среда»

«Активная жизнь»

«Семья и родительство»

«Мы вместе» (старшее поколение, инвалиды, сироты)

«Культура»

«Наука и образование»

«Здоровьесбережение»

Для оценки социальных практик были созданы отраслевые конкурсные комиссии, в состав которых вошли сенаторы из профильных комитетов, представители министерств и ведомств, научных, общественных и благотворительных организаций. «Опыт показывает, что негосударственный сектор является важным элементом социальной политики», — сказала вице-спикер СФ.

В качестве примера инновационных проектов Инна Святенко привела проект «Азбука родителей» — единый информационный портал, подготовленный ведущими российскими экспертами в области медицины, психологии и педагогики, посвященный вопросам родительства, практику «ТифлоХост», развивающую Рунет для незрячих и слабовидящих людей, повышающую доступность сферы услуг для людей с инвалидностью по зрению в офлайн и онлайн-среде, проект «Дети едут к детям», запущенный ещё в 2021 году в Пермском крае, практику SkillCity по ранней профориентации по самым востребованным цифровым специальностям, практику «Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов.

В подведении итогов приняли участие партнеры проекта «Социальный курс: идеи нового времени» – АНО «Национальные приоритеты» и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила лидерскую роль Совета Федерации в распространении успешных социальных проектов, потому что именно на местах реализуются эти инициативы. Тиражирование и поддержка таких практик через Совет Федерации, по её мнению, будет самой эффективной.

Для участия в проекте «Социальный курс: идеи нового времени» команда АНО «Национальные приоритеты» предоставила свои базы лучших социальных практик. Это именно те кейсы, которые релевантны обозначенным направлениям социальной сферы и имеют должную степень проработки для последующего внедрения в разных регионах.



«Мы предложили 78 лидеров наших проектов, которые мы реализуем уже несколько лет. Это Национальная премия «Наш вклад» — отбор лучших практик бизнеса и НКО, которые встраиваются в национальные цели развития страны и дополняют собой разные направления национальных проектов. Это конкурс «Ты в игре» для энтузиастов спорта, которые вовлекают в активный образ жизни других людей. И это конкурс практик активного долголетия – тоже очень важная тема, и про связь между поколениями, и про продление жизни. Тут многие регионы сделали невероятные успехи, и хочется, чтобы все остальные тоже подхватывали и перенимали этот опыт. У нас все практики выкладываются на платформе АСИ «Смартека», можно их посмотреть и формировать программы активного долголетия», – рассказала глава АНО «Национальные приоритеты».

Она отдельно отметила две практики, которые вошли в число 29 лучших. Это международная платформа поддержки мам футболистов и популяризации футбола через семейные ценности «Футбольные мамы» из категории «Активная жизнь» – финалист Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», а также проект «SOSеди: развитие семейного волонтерства для помощи уязвимым семьям с детьми» из категории «Семья и родительство» – финалист Национальной премии «Наш вклад».

София Малявина также выделила ключевые направления нацпроектов, которые будут актуальны в контексте социальной повестки страны в следующем году. «У нас сейчас формируются новые национальные проекты, их будет 19 с 2025 года. Я бы отметила национальный проект «Семья», который объединит все самые эффективные меры нацпроекта «Демография», национальный проект «Активная и продолжительная жизнь» и национальный проект «Молодежь и дети». Это три базовых столпа, и по опросам людей — они выделяют эти темы как самые важные, и по значимости и масштабности развития инфраструктуры», – пояснила глава АНО «Национальные приоритеты».

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, некоммерческие организации помогают в решении социальных задач государства и реализуют множество полезных практик, о которых знают местные жители. «Доказавшие свою эффективность решения не только поддерживаются государством, но и ложатся в основу законодательных инициатив. Социально ориентированные НКО дают нам уникальный опыт и компетенции, которые становятся системными в масштабах всей страны», – отметила Светлана Чупшева.

В качестве примера глава Агентства стратегических инициатив привела проект «Открытая реанимация», благодаря которому родственникам разрешают находиться в реанимационных палатах вместе с пациентами. Этот проект АСИ ведет совместно с благотворительными фондами Константина Хабенского, «Детский паллиатив» и «Вера» с 2017 года.

«За это время сделано очень многое: эксперты проекта рассказывали родителям об их праве быть рядом с детьми, консультировали врачей, объясняли, как эту практику внедрять безопасно и максимально комфортно прежде всего для пациентов. В 2019 году были приняты соответствующие поправки в федеральное законодательство. Также доказали свою эффективность практики наставничества детей из детских домов, и теперь в рамках федерального закона у граждан будет возможность стать наставниками для несовершеннолетних», – рассказала Светлана Чупшева.

В мероприятии также приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, заместитель Министра спорта РФ Мгер Гандилян, первый заместитель председателя Тульской областной Думы, председатель комиссии проектного офиса «Социальный курс: идеи нового времени» по направлению «Семья и родительство» Марина Левина.

Партнерами проекта Совета Федерации «Социальный курс: идеи нового времени» выступили Агентство стратегических инициатив, АНО «Национальные приоритеты», «Россия — страна возможностей», «Диалог Регионы», Институт развития интернета, Фонд «Наше будущее», Фонд «Сколково», Форум доноров, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.