В число лучших вошли 29 проектов, рекомендованных для тиражирования в регионах России
Совет Федерации подвел итоги первого этапа проекта «Социальный курс: идеи нового времени». По словам заместителя председателя Совета Федерации Инна Святенко, проект появился благодаря накопленному в регионах многолетнему опыту участия некоммерческих организаций (НКО) в развитии социальной сферы. Его цель – выявить и распространить в регионах России успешные социально ориентированные практики, доказавшие свою эффективность.
«Старт проекту был дан в январе 2024 года. Направлено было более 900 практик. По семи направлениям лучшими определены 29 проектов из разных регионов России. Спектр затрагиваемых тем охватывает семейное воспитание, общественное здоровье, спорт и туризм, формирование комфортной городской среды, экологию, науку и образование, культуру, помощь старшему поколению и инвалидам», — отметила Инна Святенко.
Лучшими практиками стали 29 проектов по направлениям:
«Комфортная среда» / «Экология»
- Волонтерский проект «Чистые игры»
- Общероссийская программа «Зеленые вузы России»
«Комфортная среда» / «Городская среда»
- «ТифлоХост: ИТ-решения для незрячих людей Рунета, созданные незрячими людьми»
- Система добровольной сертификации ВОИ «Мир, доступный для всех»
«Активная жизнь»
- «Футбольные мамы»
- «Дети едут к детям. Развитие детского, молодежного и семейного туризма в регионах России»
- «Развитие сети самых красивых деревень и городков России»
- Инклюзивный проект «Эмоциональный код»
«Семья и родительство»
- «Азбука родителей»
- Проект SOSеди: развитие семейного волонтерства для помощи уязвимым семьям с детьми
- Помощь семьям в сложной жизненной ситуации
- Служба родственной помощи
«Мы вместе» (старшее поколение, инвалиды, сироты)
- Приложение-коммуникатор «Аутизм: Общение»
- Сообщество «Квартала Луи»
- «Здоровое долголетие: доступная когнитивная помощь пожилым людям в сельской местности»
- Практика сопровождаемого трудоустройства «Всё получится!»
«Культура»
- «Ночная мэрия Ульяновска»: организация вечернего и ночного досуга в городе
- Культурно-образовательная среда «Своя территория»
- Детская инклюзивная студия «Сны Алисы»
- «Уникальные люди»
«Наука и образование»
- Центр знаний «Ясенева поляна» для детей с комплексными нарушениями развития
- «Мультипас.Садик — комплексное решение задач руководителя, педагога и родителя в единой цифровой среде»
- Сопровождение и защита дипломных работ студентов в форме бизнес-проектов
- Справочно-игровой сервис «Город навыков SkillCity»
- «GarageTESLA_Папклуб: Столярная мастерская на базе МБОУ, где родители со своими детьми учатся создавать»
«Здоровьесбережение»
- Медицинский цифровой помощник для сбора анамнеза и маршрутизации пациентов
- Платформа для анализа и обработки медицинских изображений с технологиями искусственного интеллекта Botkin.AI
- Система ранней диагностики рака молочной железы «Женское здоровье»
- Ресурсный центр ранней помощи «Новая жизнь вместе»
Для оценки социальных практик были созданы отраслевые конкурсные комиссии, в состав которых вошли сенаторы из профильных комитетов, представители министерств и ведомств, научных, общественных и благотворительных организаций. «Опыт показывает, что негосударственный сектор является важным элементом социальной политики», — сказала вице-спикер СФ.
В качестве примера инновационных проектов Инна Святенко привела проект «Азбука родителей» — единый информационный портал, подготовленный ведущими российскими экспертами в области медицины, психологии и педагогики, посвященный вопросам родительства, практику «ТифлоХост», развивающую Рунет для незрячих и слабовидящих людей, повышающую доступность сферы услуг для людей с инвалидностью по зрению в офлайн и онлайн-среде, проект «Дети едут к детям», запущенный ещё в 2021 году в Пермском крае, практику SkillCity по ранней профориентации по самым востребованным цифровым специальностям, практику «Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов.
В подведении итогов приняли участие партнеры проекта «Социальный курс: идеи нового времени» – АНО «Национальные приоритеты» и Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила лидерскую роль Совета Федерации в распространении успешных социальных проектов, потому что именно на местах реализуются эти инициативы. Тиражирование и поддержка таких практик через Совет Федерации, по её мнению, будет самой эффективной.
Для участия в проекте «Социальный курс: идеи нового времени» команда АНО «Национальные приоритеты» предоставила свои базы лучших социальных практик. Это именно те кейсы, которые релевантны обозначенным направлениям социальной сферы и имеют должную степень проработки для последующего внедрения в разных регионах.
«Мы предложили 78 лидеров наших проектов, которые мы реализуем уже несколько лет. Это Национальная премия «Наш вклад» — отбор лучших практик бизнеса и НКО, которые встраиваются в национальные цели развития страны и дополняют собой разные направления национальных проектов. Это конкурс «Ты в игре» для энтузиастов спорта, которые вовлекают в активный образ жизни других людей. И это конкурс практик активного долголетия – тоже очень важная тема, и про связь между поколениями, и про продление жизни. Тут многие регионы сделали невероятные успехи, и хочется, чтобы все остальные тоже подхватывали и перенимали этот опыт. У нас все практики выкладываются на платформе АСИ «Смартека», можно их посмотреть и формировать программы активного долголетия», – рассказала глава АНО «Национальные приоритеты».
Она отдельно отметила две практики, которые вошли в число 29 лучших. Это международная платформа поддержки мам футболистов и популяризации футбола через семейные ценности «Футбольные мамы» из категории «Активная жизнь» – финалист Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», а также проект «SOSеди: развитие семейного волонтерства для помощи уязвимым семьям с детьми» из категории «Семья и родительство» – финалист Национальной премии «Наш вклад».
София Малявина также выделила ключевые направления нацпроектов, которые будут актуальны в контексте социальной повестки страны в следующем году. «У нас сейчас формируются новые национальные проекты, их будет 19 с 2025 года. Я бы отметила национальный проект «Семья», который объединит все самые эффективные меры нацпроекта «Демография», национальный проект «Активная и продолжительная жизнь» и национальный проект «Молодежь и дети». Это три базовых столпа, и по опросам людей — они выделяют эти темы как самые важные, и по значимости и масштабности развития инфраструктуры», – пояснила глава АНО «Национальные приоритеты».
По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, некоммерческие организации помогают в решении социальных задач государства и реализуют множество полезных практик, о которых знают местные жители. «Доказавшие свою эффективность решения не только поддерживаются государством, но и ложатся в основу законодательных инициатив. Социально ориентированные НКО дают нам уникальный опыт и компетенции, которые становятся системными в масштабах всей страны», – отметила Светлана Чупшева.
В качестве примера глава Агентства стратегических инициатив привела проект «Открытая реанимация», благодаря которому родственникам разрешают находиться в реанимационных палатах вместе с пациентами. Этот проект АСИ ведет совместно с благотворительными фондами Константина Хабенского, «Детский паллиатив» и «Вера» с 2017 года.
«За это время сделано очень многое: эксперты проекта рассказывали родителям об их праве быть рядом с детьми, консультировали врачей, объясняли, как эту практику внедрять безопасно и максимально комфортно прежде всего для пациентов. В 2019 году были приняты соответствующие поправки в федеральное законодательство. Также доказали свою эффективность практики наставничества детей из детских домов, и теперь в рамках федерального закона у граждан будет возможность стать наставниками для несовершеннолетних», – рассказала Светлана Чупшева.
В мероприятии также приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, заместитель Министра спорта РФ Мгер Гандилян, первый заместитель председателя Тульской областной Думы, председатель комиссии проектного офиса «Социальный курс: идеи нового времени» по направлению «Семья и родительство» Марина Левина.
Партнерами проекта Совета Федерации «Социальный курс: идеи нового времени» выступили Агентство стратегических инициатив, АНО «Национальные приоритеты», «Россия — страна возможностей», «Диалог Регионы», Институт развития интернета, Фонд «Наше будущее», Фонд «Сколково», Форум доноров, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.