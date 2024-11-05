В Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре появился свой эндокринолог

Одна из приоритетных задач Национального проекта «Здравоохранение» — привлечение молодых специалистов в отрасль здравоохранения. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами» реализуется по всей Чувашии, в том числе и в Шумерлинском медицинском центре.

В июле 2024 г. приступила к работе молодой специалист врач эндокринолог Елизавета Агеева.

«Пациенты нашего медицинского центра почти два года ждали врача-эндокринолога. Врачам терапевтам и врачам общей практики приходилось справляться своими силами, что не могло не сказываться на общей нагрузке на участковых специалистов. Конечно, выручали приезды специалистов из республиканских больниц, но теперь у нас есть свой врач. Помогаем ей осваиваться и поддерживаем всем, чем необходимо», — комментирует исполняющая обязанности заведующей поликлиники Петрова Анна.

Елизавета Агеева трудоустроена в Шумерлинский медицинский центр по программе «Земский доктор», которая направлена на преодоление дефицита врачей в удаленных селах и городах, а также повышение доступности медицинской помощи.

«За последние 5 лет число молодых врачей в возрасте до 35 лет в медицинских учреждениях Чувашии увеличилось почти на 35% — это почти на 2 тысячи человек», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр здравоохранения Владимир Степанов на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2024».

За столь непродолжительное время работы врача эндокринолога уже можно судить о результативности работы. Активно начала свою работу Школа сахарного диабета. Занятия проводятся не только в поликлинике г. Шумерля, но также и в поликлинике филиала «Порецкая центральная районная больница», где раз в неделю ведется прием пациентов. За указанный период работы Школу сахарного диабета посетили 98 пациентов, из них 47 – в с. Порецкое. Количество принятых пациентов в процессе работы превысило 500 человек, и, как печально бы не звучала эта цифра, но 43 случая заболевания выявлены впервые.

«Я очень рад, что в нашем медицинском центре появился такой специалист. Сейчас мне потребовалась консультация врача эндокринолога и я смог сразу записаться на прием. Буквально пару месяцев назад, мне бы пришлось ехать в Чебоксары или обращаться в частный медицинский центр», — отмечает пациент Максим Алексеевич.

Отметим, что помимо действующих федеральных мер социальной поддержки в республике вводятся и региональные.

«Например, врачи первичного звена, работающие в городах, получают единовременные выплаты в размере 200 тыс. рублей. С этого года Указом Главы Чувашии приняты дополнительные меры поддержки медработников в сельских населенных пунктах и малых городах, среди них: единовременные компенсационные выплаты медработникам дефицитных специальностей в возрасте до 35 лет включительно, возмещение расходов, связанных с оплатой проезда от места проживания к месту работы и обратно или на оплату найма жилого помещения в пределах региона. Отмечу, что все реализуемые меры поддержки представлены на портале «Твоя — Чувашия», который был создан, в том числе, для сбора дополнительных резюме. С кандидатами, заполнившими анкету, я связываюсь лично, либо мои заместители. На сегодняшний день поступило более 20 заявок, трудоустроены 7 докторов из других регионов. Пусть эти цифры пока не такие большие, но тем не менее, специалисты работают в наших больницах. Мы бьемся за каждого врача, за каждого среднего медицинского работника», — отметил руководитель Минздрава Чувашии Владимир Степанов.