В столице Чувашии постепенно развивается инфраструктура для СИМ

Чебоксары стали одними из первых городов в России, которые разработали концепцию развития велосипедного движения.

В России планируют запретить движение электросамокатов по тротуарам с 2031 года. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на протокол совещания Министерства транспорта России с ведомствами и депутатами, посвящённом обсуждению нового регулирования для этого вида транспорта.

На встрече было отмечено, что в течение следующих семи лет Министерство строительства и местные власти должны будут создать инфраструктуру для электросамокатов за пределами пешеходных дорожек. Предложения будут подготовлены к апрелю 2025 года с учётом мнения бизнеса.

Отметим, что Чебоксары одни из первых в России разработали концепцию развития велосипедного движения, в рамках которой сформировали пути основных маршрутов в виде комплексных карт-схем.

Будут при этом предусмотрены мероприятия по организации дорожного движения и обустройства велопарковочного пространства как в городе Чебоксары, так и у других участников агломерации, с их поэтапным строительством.

В Чебоксарах насчитывается около 21 км велодорожек, которые тянутся вдоль улично-дорожной сети. Основные маршруты проложены по Чебоксарскому проспекту, проспекту Ленина, улицам Гагарина, Карла Маркса, Сергея Радонежского, Президентскому бульвару и автодорогам в микрорайоне «Университетский-2».

С 2018 года на Московской набережной в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» было создано 4,6 км велодорожек. Также можно насладиться велосипедными прогулками в парках «Амазония» и «Дорисс-парк».

«Учитывая уже начатую работу и планы по поэтапному строительству веломаршрутов, можно надеяться, что к 2031 году регион будет готов к внедрению нововведений, что положительно скажется на качестве жизни горожан и экологии. Поэтапное развитие инфраструктуры для велосипедистов и самокатчиков позволит разделить потоки пешеходов и пользователей электротранспорта, что снизит количество травм и аварий», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.

В столице Чувашии продолжается рост популярности самокатов. Они становятся не только развлечением, но и удобным способом добраться до дома, работы или учебы, выступая в качестве альтернативного вида транспорта.

С появлением самого крупного в городе сервиса Whoosh в 2022 году за сезон было совершено около 500 тысяч поездок. В 2023 году этот показатель вырос до 1 миллиона. Более 20% жителей города совершили хотя бы одну поездку на самокате кикшеринга, что составляет примерно 101 тысячу поездок. Большинство из них были непродолжительными — около 10 минут. В целом, чебоксарцы в прошлом году проехали более 2 миллионов километров на самокатах, что на 70% больше, чем в 2022-м.

Сейчас между администрацией города Чебоксары, ГАИ и сервисом Whoosh налажена эффективная работа по контролю за соблюдением правил. Оператор следит за нарушениями силами собственных сервисных команд, получает информацию от мэрии и ГАИ, а затем выписывает штрафы и блокирует нарушителей.

«Известия»: https://iz.ru/1782620/evgenia-perceva/katite-otsuda-elektrosamokaty-predlagaut-ubrat-s-trotuarov-s-2031-goda