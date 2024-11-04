В 2025 году вступят в силу поправки в законодательстве о применении ККТ

В соответствии с Федеральными законами от 08.08.2024 г. № 273-ФЗ и № 274-ФЗ с 1 марта 2025 года вступят в силу поправки в законодательстве о применении контрольно-кассовой техники (ККТ).

Так, сроки регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ сокращаются с 10 до 5 рабочих дней. Непредставление налоговым органам доступа к ККТ при проверке, в том числе для считывания фискальных данных в фискальном накопителе, является новым основанием для снятия налоговым органом ККТ с учета в одностороннем порядке без заявления пользователя. Изготовители контрольно-кассовой техники теперь будут обязаны проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в экспертной организации. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, обязаны будут распечатать кассовый чек на бумажном носителе и выдавать его клиенту до момента расчета. От применения ККТ освобождаются предприниматели с лицензией на образовательную деятельность, если это их основной вид деятельности, а также ИП — тренеры, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.



Уточнен порядок применения ККТ при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на рынках. В частности, изменен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках нужна контрольно-кассовая техника. С 1 марта 2025 года от ее обязательного применения освобождены сельхозпроизводители на ЕСХН при торговле на розничном рынке, ярмарке или выставке, имеющие не более трех торговых точек общей площадью до 15 кв. м, и сельхозпотребкооперативы при продаже товаров на рынках — до 1 сентября 2025 года.



Кроме того, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, осуществляющие виды деятельности, установленные подпунктами 5, 20, 22, 25, 37, 46-48, 50-56, 64, 66 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять расчеты без ККТ на территории регулярно организуемых и проводимых только в выходные, нерабочие праздничные дни ярмарок. При этом на ярмарке должно быть не более 50 торговых мест.



Управление ФНС по Чувашии.