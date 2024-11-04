Акция «Слава героям России – защитникам Отечества» продолжается

Государственный архив современной истории Чувашской Республики продолжает акцию по сбору документов об участии жителей Чувашии в специальной военной операции.

Среди наших соотечественников есть те, чьи близкие и родные участвуют в боевых действиях в зоне проведения СВО, защищают интересы нашей страны, совершают подвиги, демонстрируя мужество и героизм. Сохранение памяти о героических подвигах наших современников – важное направление патриотического воспитания граждан. Мы хотим поддержать всех тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, защищает наш народ.



В рамках акции все желающие могут принести в архив документы на различных носителях из личных архивов военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, военных корреспондентов, медработников, автомехаников, а также волонтеров, участвующих в поддержке СВО. Все документы будут использованы для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма.

По вопросам можно обращаться по телефону +7(8352) 56-10-78 или отправить сообщение на электронную почту: archive.gasi@rchuv.ru.



ГАСИ Чувашии.