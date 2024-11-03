Может ли управляющая компания увеличить размер платы за содержание жилья без проведения общего собрания МКД, сославшись на протокол общего собрания МКД, которым утверждались условия договора?

Отдел контроля платежей за ЖКУ Госжилинспекции Чувашии отвечает:

Установление размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в силу закона относится к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Однако в случае, если при утверждении общим собранием собственников многоквартирного дома тарифа на содержание и ремонт общего имущества была предусмотрена его ежегодная индексация, утвержден ее размер и это отражено в договоре, то УК, осуществляющая работы по содержанию и ремонту общего имущества, вправе повысить тариф на размер индексации без решения общего собрания собственников многоквартирного дома. Указанная позиция также подтверждается судебной практикой (определение Верховного Суда РФ от 05.07. 2019 г. № 307-ЭС19-2677).

Так, за 9 месяцев т.г. по вопросу обоснованности начисления платы за содержание жилья и коммунальные услуги инспекцией было проведено 63 проверки, по результатам которых были выявлены нарушения и гражданам была возвращена сумма в размере более 1,4 млн руб. Инспекцией было составлено 19 протоколов.

Совместно с органами прокуратуры проведена 61 проверка. Выдано 57 предостережений, на основании которых собственникам была возвращена сумма в размере 102 тыс. руб. Проведено 18 профилактических визитов, в ходе которых в том числе были разъяснены требования жилищного законодательства по применению размера платы за содержание жилья.