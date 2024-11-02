Среди сельских старост выберут лучших

В Чувашской Республике объявлен конкурс «Лучший сельский староста», направленный на стимулирование гражданской активности сельских старост, повышение мотивации эффективного исполнения ими своих полномочий, а также на повышение престижа и авторитета сельских старост.



Конкурсная комиссия будет оценивать участников по 11 критериям, таким, как информирование жителей о социально значимых мероприятиях, проведение встреч, сходов граждан, участие в мероприятиях по благоустройству сельского населенного пункта, внесение инициативных проектов по важным для сельчан вопросам, развитие спортивно-массовой работы и др.



Конкурс проводится в два этапа – муниципальный и региональный. По 11 ноября текущего года старосты подают в администрацию муниципального округа заявки на участие, с 12 по 18 ноября определяются победители муниципального этапа в двух категориях: в населенных пунктах численностью до 100 человек и в населенных пунктах численностью свыше 100 человек.

Победителей регионального этапа объявят до 10 декабря. Их ждут денежные призы от Совета муниципальных образований Чувашской Республики в размере от 5 до 35 тысяч рублей в зависимости от категории и призового места.

Наталья Владимирова.