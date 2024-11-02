Куда готовы перебраться жители Чувашии ради работы?

За последний месяц, по данным hh.ru, жители Чувашии разместили 4,5 тыс. резюме, в которых отметили готовность переезда из республики в другой регион. Чаще всего это соискатели в возрасте 18-30 и 30-40 лет.

Желание и готовность перебраться в другой город, регион или страну больше всего отмечают жители Чебоксар – больше 3,6 тыс. резюме. При этом на переезд они согласны в случае заработка от 80 тыс. рублей. Из Новочебоксарска жители готовы уехать за ту же зарплату. О релокации упоминают соискатели в 550 резюме. Из Канаша соискатели готовы уехать при заработке в 70 тыс. рублей (110 резюме), а из Алатыря – в 60 тыс. рублей (70 резюме). Интересно, что наиболее высокий доход для переезда указали шумерлинцы – 90 тыс. рублей (60 резюме).



Топ-5 городов для переезда возглавляет Москва. О готовности релоцироваться в столицу России жители Чувашии отметили в 880 резюме. На втором месте – Казань, в столицу Татарстана хотели бы переехать 425 человек. На третьем месте – Санкт-Петербург (400 резюме). Далее идет Нижний Новгород (260 резюме). Замыкают пятерку Чебоксары – переезд в столицу региона из других населенных пунктов отметили соискатели в 120 резюме.



И. Егорова.