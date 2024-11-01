2025 год в Чувашии объявлен Годом Победы и патриотизма

Оргкомитет, который будет образован на республиканском уровне в ближайшем будущем, начнет работать над планом мероприятий. Естественно, все они будут направлены на сохранение
исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
А еще на сплочение общества – это важно сейчас, когда Россия вновь противостоит врагам.
Газета поинтересовалась у шумерлинцев, что они думают по этому поводу?
Виталий Ефимов, председатель Совета отцов города Шумерли:
- Это важное решение. Ни один человек не рождается сразу патриотом, но родиться в обществе, которое является патриотическим, это огромное преимущество. Именно патриотизм позволяет выработать твердый, мужественный и справедливый характер, поэтому задача любого родителя, в том числе отца, воспитать эти качества в своем ребенке.
Будущее любой страны в принципе формируется патриотизмом, если его нет, то о каком благополучном развитии страны можно говорить?
Наш совет будет делать всё возможное для того чтобы максимально принимать участие в различных мероприятиях, направленных на эти цели.
Алина Сергеева, начальник Торханского территориального отдела:
- Мы не забываем, чтим память наших дедов, прадедов – героев Великой Отечественной. А сейчас нас объединяет желание поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции. Жители поселения в помощь тем, кто сегодня борется с неонацизмом, плетут маскировочные сети, ведут сбор денежных средств, теплой одежды и продуктов питания. Мы понимаем, как важна для фронта поддержка тыла.
Великая Победа – это, я считаю, наша национальная идея, наша гордость и достояние, несмотря на прошедшие 80 лет! И очень хорошо, что на уровне властей делается многое, чтобы свет Победы не померк.
Александр Иванов, председатель Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа:
- Я считаю, что решение Главы республики Олега Николаева об объявлении 2025 года Годом Победы и патриотизма является важным шагом в сохранении исторической памяти и формировании гражданского сознания. В современных реалиях эта инициатива имеет первостепенное значение для воспитания подрастающего поколения в духе уважения к истории своей страны и героизму наших предков.
Год Победы и патриотизма создаст прекрасные возможности для организации различных культурных и образовательных мероприятий, которые помогут донести до молодежи важность патриотизма и значимость событий Великой Отечественной войны. Это также будет способствовать укреплению связи между поколениями и формированию чувства гордости за нашу страну и ее достижения.
Уверен, что этот указ найдет активную поддержку и будет реализован на уровне муниципалитетов, что позволит создать атмосферу единства и дальнейшего развития патриотических инициатив в нашем регионе.