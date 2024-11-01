2025 год в Чувашии объявлен Годом Победы и патриотизма

Оргкомитет, который будет образован на республиканском уровне в ближайшем будущем, начнет работать над планом мероприятий. Естественно, все они будут направлены на сохранение

исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.



А еще на сплочение общества – это важно сейчас, когда Россия вновь противостоит врагам.

Газета поинтересовалась у шумерлинцев, что они думают по этому поводу?

Виталий Ефимов, председатель Совета отцов города Шумерли:

Это важное решение. Ни один человек не рождается сразу патриотом, но родиться в обществе, которое является патриотическим, это огромное преимущество. Именно патриотизм позволяет выработать твердый, мужественный и справедливый характер, поэтому задача любого родителя, в том числе отца, воспитать эти качества в своем ребенке.

Будущее любой страны в принципе формируется патриотизмом, если его нет, то о каком благополучном развитии страны можно говорить?

Наш совет будет делать всё возможное для того чтобы максимально принимать участие в различных мероприятиях, направленных на эти цели.

Алина Сергеева, начальник Торханского территориального отдела:

Мы не забываем, чтим память наших дедов, прадедов – героев Великой Отечественной. А сейчас нас объединяет желание поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции. Жители поселения в помощь тем, кто сегодня борется с неонацизмом, плетут маскировочные сети, ведут сбор денежных средств, теплой одежды и продуктов питания. Мы понимаем, как важна для фронта поддержка тыла.

Великая Победа – это, я считаю, наша национальная идея, наша гордость и достояние, несмотря на прошедшие 80 лет! И очень хорошо, что на уровне властей делается многое, чтобы свет Победы не померк.

Александр Иванов, председатель Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа: