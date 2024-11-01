ООО «Проектэлектротехника» из Шумерли стало одним из 4 производителей Чувашии, получивших сертификат «Сделано в России», сообщил на днях в своем Телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Сертификат дает им право размещать на своей продукции знак программы – стилизованную птицу в цветах российского флага. Благодаря этому знаку товары будут узнаваемы на международных рынках.

Программа «Сделано в России» по продвижению российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность производителей. Систему добровольной сертификации создал Российский экспортный центр. Сертификаты можно получить по направлениям: надежность, органичность, экологичность, уникальность, качество. Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией типа ТЛС-2500/10УЗ от «Проектэлектротехники» признан надежным.



Три из четырех компаний, в том числе шумерлинская, являются участниками мероприятий нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», получая услуги Центра поддержки экспорта Чувашии. При поддержке ЦПЭ они успешно вывели свою продукцию на экспорт.



Подготовила Н. Игнатьева.