О графике перечисления пенсий, соцвыплат и детских пособий в ноябре

В связи с праздничными и выходными днями в ноябре Отделение Социального фонда России по Чувашии скорректировало график доставки пенсий, пособий и социальных выплат.



Так как единая дата выплаты детских пособий (3 число) в ноябре выпадает на выходной день, то Отделение СФР по Чувашии перечислит их в банки 2 ноября. Это единое пособие, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим), пособие на ребенка военнослужащего, выплата на первого ребенка до 3-х лет.



Ежемесячная выплата из материнского капитала поступит 5 ноября. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям будут перечислены 8 ноября.



Поскольку 4 ноября — праздничный день, пенсии тех, кто получает их в этот день, в банки будут перечислены 2 ноября. Пенсии и социальные выплаты за ноябрь через отделения почтовой связи (в соответствии с их графиком работы) начнут доставлять со 2 ноября.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.